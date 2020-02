Demande d'extradition de Julian Assange: ses défenseurs se veulent optimistes

Le 24 février, la justice britannique a commencé l'examen de la demande d'extradition de Julian Assange vers les États-Unis. Le fondateur du site Wikileaks est accusé d'avoir diffusé 700 000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines.

Le 24 février, la défense de Julian Assange a accusé le président Donald Trump de vouloir faire du fondateur de Wikileaks un « exemple » dans sa « guerre contre les journalistes d'investigation ». Pour son avocat, Edward Fitzgerald, l'accord américano-britannique interdit « expressément » les extraditions pour les « infrations politiques ».

Dans la salle d'audience, l'Australien de 48 ans a comparu calme, les yeux rivés sur son ordinateur portable.

« La justice ne peut qu'arriver à une seule conclusion »

Après ce premier jour d'audience, le rédacteur en chef de Wikileaks, Kristinn Hrafnsson se veut optimiste. « C'est une allégation qui ne tenait pas la route il y a dix ans et qui ne tient certainement pas la route aujourd'hui. C'est une tactique de propagande pour attirer l'attention sur le fait que Wikileaks a révelé des dommages, des crimes de guerre graves, des meurtres de journalistes et de civils innocents. L'argument présenté est toujours sans fondement. Vraiment rien de nouveau. On sort de ce premier jour d'audience avec un sentiment optimiste: s'il y a une justice dans ce pays, le juge ne peut qu'arriver à une seule conclusion à la fin, c'est de refuser cette demande d'extradition ».

Julian Assange doit comparaitre toute la semaine avant un ajournement de l'audience au 18 mai. L'examen par la justice britannique de la demande d'extradition doit s'étendre jusqu'au mois de juin.