Belgique: les habitants d’Alost défendent leur carnaval accusé d’antisémitisme

Le carnaval d’Alost, petite ville de Flandre-Orientale, qui s'est terminé ce mardi soir, est accusé d’antisémitisme outrancier. Dimanche ont défilé des chars représentant des caricatures de juifs au nez crochu, perchés sur des caisses remplies d’or. RFI s’est rendue sur place pour voir comment les habitants d'Alost réagissaient aux critiques.

De notre envoyée spéciale,

C’est le défilé des « Jeanettes » dans les rues d’Alost, des hommes déguisés en femme, avec un manteau en fourrure sur le dos. Des carnavaliers qui ne comprennent pas la polémique créée par leur défilé.

« Une honte… Mais ces gens ils n'ont pas le sens du carnaval d’Alost », regrette l’un d’eux.

On peut rire de tout, voilà l’avis des habitants. Pour le maire de la ville, le carnaval est une période où tout est permis. « Nous ne sommes pas une ville antisémite ou raciste. Juste le contraire. Ici, on a un contexte très spécial qui est un peu irrationnel, mais limité dans le temps : trois jours dans une année, pas plus pas moins », assure Christophe D'Haese.

Un dérapage intolérable pour le président du comité de coordination des organisations juives de Belgique. « On peut très bien dire que les Français sont arrogants, les Belges sont un peu gentils, mais en tout état de cause, on n’a jamais utilisé ces stéréotypes pour exterminer, déshumaniser ces gens-là. C’est confondre la liberté d‘expression avec une bêtise coupable », estime Yohan Benizri.

Dans les rues d’Alost, on aperçoit encore des nez crochus sur le visage de personnes qui défilent, mais elles ne souhaitent pas s’exprimer, agacées par la polémique.

Le carnaval a provoqué une levée de bouclier considérable : « une honte » pour la Commission européenne, « une atteinte à la réputation de la Belgique » pour la Première ministre belge.