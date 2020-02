Emmanuel Macron à Naples pour un sommet sur fond de coronavirus

Emmanuel Macron est à Naples ce jeudi 27 février pour un sommet avec le président du conseil italien Giuseppe Conte. Ce sommet était prévu de longue date pour évoquer la situation des migrants, la Libye et aussi la relance de la coopération entre les deux pays. Mais l’épidémie de coronavirus s'est imposée au programme de ce sommet.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyée spéciale à Naples, Juliette Gheerbrant

Durant ce sommet, il sera forcément question du coronavirus, même s’il n’y a pas de changement au programme. Le président français et le chef du gouvernement italien commenceront leur rencontre par une promenade culturelle en début d’après-midi dans la ville.

Naples n’est pas touchée par le virus pour l’instant et à l’Élysée, on estime qu'il est important d’être présent dans un moment comme celui-là. Mais surtout, le gouvernement italien, comme le gouvernement français, attachent une très grande importance à cette rencontre. Elle doit donner une nouvelle impulsion aux relations entre les deux pays après une période de froid, sous le premier gouvernement Comte, lorsque Matteo Salvini était vice-président du Conseil. Un froid devenu carrément glacial quand Paris avait brièvement rappelé son ambassadeur dans une crise diplomatique sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale.

Rome, allié crucial de Paris au sein de l'UE

Pour cette importante rencontre, 11 ministres français accompagnent le président Macron, car les dossiers relancés ou à consolider sont nombreux. Par exemple, dans les domaines de l’industrie et de l’économie, avec notamment la co-entreprise Naviris, entre Fincantieri et Naval Group. Mais aussi dans les domaines de la défense, de la sécurité et de l’immigration avec les dossiers libyens, celui du Sahel ; ou encore dans les domaine des transports, de l’éducation et de la culture.

Enfin, il sera question d’Europe évidemment. Il y a convergence sur les grands axes en matière de politique européenne, explique-t-on à l'Elysée, et il semble bien que l’Italie soit plus que jamais un partenaire crucial pour Emmanuel Macron au sein des 27.

En France, la journée du 26 février a été marquée par le décès d'un homme de 60 ans, le premier mort de nationalité française, dont on ignore pour le moment comment il a pu être contaminé.

Aujourd'hui, le Premier ministre Édouard Philippe va recevoir les chefs de partis politiques, les présidents de groupes parlementaires et les présidents de l'Assemblée et du Sénat pour faire le point sur la situation, et éviter que la crise sanitaire ne se transforme en crise politique.

► À lire aussi : Coronavirus: «Les Français n'ont pas cédé à la panique»