À la Une: carnavals en Bosnie-Herzégovine et en Croatie, les bûchers de la haine

Une revue de presse en partenariat avec Le Courrier des Balkans.

Publicité Lire la suite

Carnavals en Bosnie-Herzégovine et en Croatie

Après Alost, en Belgique, d’autres carnavals ont fait polémique. En Croatie, l’effigie d’un couple homosexuel et de leur enfant a été brûlée, tandis qu’en Bosnie-Herzégovine, une poupée de l’écrivaine Martina Mlinarović Sopta a été immolée.

Le coronavirus dans les Balkans : premiers cas en Croatie, Macédoine du Nord, Grèce et Roumanie

Après l’explosion de cas de coronavirus en Italie fin février, les pays des Balkans voient le COVID-19 arriver sur leur territoire. Après la Croatie, la Macédoine du Nord et la Grèce, c’est la Roumanie qui est infectée. Les autorités sanitaires des pays touchés sont-elles prêtes à faire face à l’épidémie ? Notre fil info.

Coronavirus en Albanie : désamorcer la psychose ou censurer les voix critiques ?

Serbie : poussée de xénophobie à l’approche des élections

À quelques semaines des élections législatives et locales d’avril, des groupuscules d’extrême droite multiplient les opérations anti-migrants. Et ils ne sont pas les seuls : une partie de l’opposition y va aussi de son couplet xénophobe et conspirationniste, n’hésitant pas à propager de fausses informations.

Kosovo - Serbie : Albin Kurti annonce une levée « progressive » des taxes à 100%

Le gouvernement du Kosovo a décidé de lever progressivement la taxation à 100% sur les marchandises importées de Bosnie-Herzégovine et de Serbie. Il attend des gestes de réciprocité de la part de Belgrade. La LDK et surtout les États-Unis dénoncent une « demi-mesure ».

Miroslav Lajčák, futur émissaire européen entre le Kosovo et la Serbie ?

Albanie : la famille Mehmeti, victime de la politique de rapatriement forcé de la France

Le 28 janvier à l’aube, la police frappait à la porte de la maison où était hébergée la famille Mehmeti, dans le centre de Pamiers (Ariège). Ils ont aussitôt été rapatriés de force en Albanie, après quatre ans de séjour en France.

Réfugiés Balkans : « La Turquie n’est plus en mesure de retenir les réfugiés souhaitant se rendre en Europe »

Les réfugiés souhaitant se rendre en Europe par voie terrestre et maritime ne seront pas stoppés, a annoncé la Turquie. La police turque, les gardes-côtes et les responsables de la sécurité des frontières ont reçu les instructions de se retirer des passages terrestres et maritimes des réfugiés vers l’Europe. La Turquie accueille quelque 3,7 millions de réfugiés syriens et affirme qu’elle ne peut pas en gérer davantage.

Réfugiés en Grèce : affrontements à Lesbos et Chios entre policiers et habitants

Milorad Dodik ne veut pas voir Đukanović ni Frontex en Bosnie-Herzégovine

Milorad Dodik ne veut pas de visite officielle de Milo Đukanović en Bosnie-Herzégovine. À cause de la nouvelle loi sur la « liberté religieuse » adoptée par le Monténégro, excellent prétexte pour provoquer un nouveau blocage des institutions. Autre point de litige : le déploiement de la mission Frontex sur les frontières du pays.

Republika Srpska, la dérive autoritaire et le spectre de la sécession

Monténégro : bientôt un terminal méthanier au port de Bar ?

Pour « réduire l’influence russe », rien de tel que le gaz liquéfié. Après le très contesté terminal LNG sur l’île de Krk en Croatie, c’est le port de Bar au Monténégro qui pourrait accueillir un terminal gazier. Officiellement, il s’agit toujours de « réduire la dépendance des Balkans au gaz russe ». Les compagnies américaines s’apprêtent à faire de très bonnes affaires.

Énergie : les Balkans écartelés entre l’UE, les États-Unis et la Russie

Roumanie : après un sondage Facebook, la mairesse de Bucarest renonce à la taxe Oxygen

La taxe Oxygen est entrée en vigueur le 1er janvier dans le but de réduire le trafic routier et de lutter contre la pollution à Bucarest. Mais après un sondage sur Facebook, la mairesse Gabriela Firea a décidé de l’abandonner, arguant que les habitants de la capitale n’étaient pas prêts. Un geste populiste en amont des élections municipales de juin, dénoncent certains.

Serbie : enfin un musée à Staro Sajmište, ancien camp de concentration nazi

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le site de Staro Sajmište, un ancien parc des expositions à Belgrade transformé en camp de concentration, a quasiment été laissé à l’abandon. Après de longues années d’attente, les députés serbes ont finalement voté une loi pour le reconvertir en centre mémoriel. Un (petit) pas en avant vers la commémoration des victimes des crimes nazis.

Roumanie : voyage à Caraorman, village oublié du delta du Danube

Caraorman signifie « forêt noire » en turc et c’est l’un des villages les plus isolés du delta du Danube. Chaque année, ils accueillent des touristes qui viennent pour sa forêt d’arbres centenaires, sa cuisine traditionnelle et la pêche. Mais l’accès à la localité reste toujours difficile. Reportage.

Roumanie : y a-t-il encore des esturgeons dans le Delta du Danube ?

Faruk Begolli : une vie d’artiste entre Kosovo et Serbie

Il a passé les vingt dernières années de sa vie à Pristina, après avoir vécu vingt ans à Belgrade. Dans les relations serbo-albanaises entremêlées de haine et de condescendance, l’acteur Faruk Begolli (1944-2007) a été un pont reliant les peuples et les cultures.