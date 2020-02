Le Salon de l’automobile de Genève annulé en raison du coronavirus

Avec 15 personnes contaminées par le coronavirus, la Suisse a décidé d'annuler le Salon de l'automobile de Genève. REUTERS/Arnd Wiegmann

La Suisse, elle non plus, n'est pas épargnée par le Covid-19. Alors qu'elle n'avait recensé aucun cas jusqu'ici, le pays compte désormais 15 malades. Conséquence : Berne annule tous les rassemblements de plus de 1 000 personnes, dont le salon de l'automobile de Genève qui devait démarrer dans quelques jours.