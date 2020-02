Russie: l'opposition dans les rues de Moscou en mémoire de Boris Nemtsov

En Russie, l'opposition s'est rassemblée ce samedi à Moscou en mémoire à Boris Nemtsov, assassiné il y a cinq ans aux pieds du Kremlin. Les manifestants protestent aussi contre les réformes constitutionnelles voulues par le président, Vladimir Poutine.

De notre correspondant à Moscou,

Cette manifestation commémore le cinquième anniversaire de la mort de Boris Nemtsov. Tous les ans, depuis cinq ans, cet anniversaire est l’occasion pour l’opposition de défiler ensemble sur une des principales avenues de Moscou. La manifestation est autorisée, il faut le préciser. Elle est donc sans risque d’arrestations massives, comme ce fut le cas l’été dernier.

Cette manifestation est importante à plus d’un titre. D’abord, parce qu’il s’agit du premier rassemblement de cette ampleur depuis la contestation de l’été dernier. Et aussi parce qu’elle intervient, alors que le président russe Vladimir Poutine s’apprête à réformer la Constitution du pays, une réforme qui est en cours de discussion, mais qui devrait aboutir d’ici à la fin du mois d’avril.

La réforme de la Constitution inquiète

De nombreux manifestants ont fait part de leur inquiétude face à cette réforme. « C’est une manière pour Vladimir Poutine de rester au pouvoir », raconte un jeune Moscovite qui affirme avoir passé 90 % de sa vie sous l’autorité de Vladimir Poutine.

L’opposition a du mal, depuis le mois de janvier, à prendre une position claire sur cette réforme de la Constitution. Ce n'est pas qu’elle l’approuve, mais les annonces de Vladimir Poutine ont pris tout le monde de court.

Et lorsqu’on les interroge sur leurs intentions pour le vote qui doit être organisé courant avril, les manifestants sont partagés. Certains veulent participer pour s’opposer à la réforme, d’autres envisagent de boycotter le vote et dénoncent d’ores et déjà un processus illégal et dangereux pour l’avenir de la Russie.

