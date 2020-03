L'opposant russe Alexei Navalny dénonce le blocage de ses comptes bancaires

Alexei Navalny, l’opposant à Vladimir Poutine affirme que ses comptes bancaires personnels ont été bloqués, ainsi que ceux de sa famille. Une mesure qui serait liée, selon lui, à l’enquête visant son organisation de lutte contre la corruption.

De notre correspondant à Moscou, Daniel Vallot

C’est par une vidéo postée sur son blog qu’Alexei Navalny dénonce le blocage de ses comptes bancaires. L’opposant se met en scène dans un café de la capitale russe, et s’apprête à régler un expresso avec sa carte bancaire. Une tentative, un échec, une deuxième tentative, nouvel échec. Alexei Navalny fait mine de s’en étonner. « Pas d’argent ! Voilà ce qui arrive lorsque les autorités décident de fêter l’anniversaire de notre enquête sur Dmitri Medvedev ! C’était il y a trois ans tout juste… Et aujourd’hui, je me suis fait voler tout mon argent ! »

Alexei Navalny ajoute que les comptes de sa femme, de ses enfants et même de ses parents ont été gelés. Pour l’opposant, une seule explication : les autorités veulent le faire taire, et sont prêtes à utiliser pour cela tous les moyens à leur disposition.

Il est vrai que depuis les manifestations de l’été dernier, l’étau se resserre autour de l’opposant. Avec notamment l’ouverture d’une enquête pour blanchiment d’argent à l’encontre de son organisation le Fonds de lutte contre la corruption.

Interrogé sur le gel des comptes de l’opposant Dmitri Peskov, le porte-parole de Vladimir Poutine s’est refusé à tout commentaire en affirmant : « Le Kremlin ne s’intéresse pas aux comptes bancaires des citoyens russes ».