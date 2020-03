Ukraine: le Parlement nomme Denys Chmygal au poste de Premier ministre

Le nouveau Premier ministre ukrainien Denys Schmygal, mercredi 4 mars 2020. REUTERS/Valentyn Ogirenko

L’Ukraine change de gouvernement, moins de six mois après l’investiture du cabinet d’Oleksiy Hontcharouk. Ce Premier ministre était le plus jeune de l’histoire ukrainienne, un militant anti-corruption avéré, et le nouveau visage d’une nouvelle ère promise par de Volodymyr Zelensky, un comédien devenu chef de l’État en mai. Ce changement suscite de nombreuses interrogations sur la stabilité politique de la présidence Zelensky, et sur les jeux d’influence des oligarques.