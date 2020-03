L’UE présente sa «loi climat», une «capitulation» pour Greta Thunberg

La loi climat rate le coche, il faut absolument améliorer cette loi climat. La balle est vraiment dans le camp des gouvernements à présent et des députés européens qui doivent débattre de cette loi, qu’ils peuvent encore l’amender pour avoir plus d’ambition climatique sur le court terme, mais aussi par exemple assurer plus de cohérence entre les objectifs climatiques et les politiques publiques. Parce que par exemple dans la loi climat, on ne trouve aucune mesure pour interdire les subventions aux énergies fossiles.Aujourd’hui, il y a environ 52 milliards d’euros par an d’argent public qui est dépensé chaque année pour les énergies fossiles, qui sont les principales causes du dérèglement climatique. Or, la loi climat ne dit rien par rapport à cela. Et ce que l’on souhaite, c’est que les députés européens comme les gouvernements nationaux puissent améliorer cette loi climat, pour non seulement en faire un texte plus ambitieux en termes des objectifs, mais aussi instaurer beaucoup plus de cohérence et pousser les politiques publiques plus ambitieuses sur le climat, secteur par secteur.