Manifestation pour «un vrai changement» de gouvernement en Irlande

Un mois après les élections législatives en Irlande, un demi-millier de personnes a manifesté samedi dans les rues de Dublin. Une « marche pour le changement » du gouvernement. Depuis un siècle, ce sont les deux mêmes partis qui dirigent, le Fine Gael et le Fianna Fail, qui ont récolté moins de voix lors de cette élection que le Sinn Féin.

De notre correspondante à Dublin,

Les deux partis traditionnels négocient un partenariat de coalition. Brid Smith, élue du parti Le peuple avant le profit, a intitulé la marche « stop au coup monté ».

« Le sentiment des électeurs, très clairement, lors de la dernière élection, c'était "pas de Fine Gael ni de Fianna Fail !" A eux deux ils ont 43% des voix. Ensemble, certes, c'est significatif, mais ça n'est pas une majorité ! Nous, on veut un gouvernement de gauche, avec le Sinn Féin, notre parti et puis il y a tous les indépendants... »

Sur sa pancarte, John O'Reilly a inscrit « Fine Gael, Fianna Fail, du balai ». Désormais électeur Sinn Féin, ce retraité est un ancien du Fine Gael : « Des belles promesses, de mauvaises politiques, ils n'ont pas fait ce qu'ils étaient censés faire. Il est temps de les faire partir. Nous avons besoin de renouveau : du sang neuf, un nouveau regard, et espérons-le, un nouveau départ. »

Des associations caritatives, apolitiques, soutiennent le rassemblement, comme Homeless Action. « Ce sont leurs politiques ratées qui mettent les Irlandais à la rue, explique la porte-parole Leah Daly. Moi-même, j'ai passé deux ans et demi à être sans domicile fixe ! Ca fait plus de 90 ans qu'ils sont au pouvoir. On ne peut que les tenir pour responsables. »

Une nouvelle manifestation est prévue le 19 mars, pour la prochaine session du Parlement.