En mer Égée, Erdogan ordonne aux garde-côtes turcs de stopper les migrants

Alors que des milliers de migrants tentent de franchir la frontière terrestre entre la Turquie et la Grèce, après la décision d’Ankara de ne plus les en empêcher, les garde-côtes turcs ont annoncé samedi 7 mars la fermeture de la frontière maritime. Le président Recep Tayyip Erdogan, attendu à Bruxelles, lundi 9 mars, a donné l’ordre d'empêcher les migrants de traverser la mer Égée.

Avec notre correspondante à Istanbul, Anne Andlauer

Dans une série de messages publiés sur son compte Twitter, le service des garde-côtes turcs fait donc une mise au point : « sur ordre » de Recep Tayyip Erdogan, tous les départs vers les côtes grecques seront stoppés en mer Égée. Le communiqué officiel invoque « les dangers » que cette traversée fait courir aux migrants.

Il précise toutefois que ces annonces ne changent rien « au principe consistant à ne pas intervenir pour empêcher les migrants de quitter la Turquie ». Cette semaine, déjà, le président turc avait laissé entendre que sa nouvelle politique de « portes ouvertes » concernait en priorité la frontière terrestre.

Le flux semble s'être tari

En réalité, le flux semble s’être tari ces derniers jours, face aux heurts à répétition avec les forces grecques.

Alors qu’il doit se rendre à Bruxelles lundi 9 mars, le président turc pourrait vouloir se ménager une marge de négociation avec les dirigeants européens. La présidence turque précise qu’il entend notamment discuter d’une « mise à jour de l’Union douanière » entre la Turquie et l’UE et « de l’ouverture de nouveaux chapitres des négociations d’adhésion ». Autant de promesses sans lendemain qui figuraient dans le pacte migratoire signé en 2016, et que Recep Tayyip Erdogan espère peut-être encore voir se concrétiser.

