Coronavirus: l'Allemagne propose des mesures de soutien à l'économie

En pleine crise du coronavirus, le gouvernement allemand a décidé de prendre des mesures rapides pour soutenir les entreprises en difficulté.

De notre correspondant à Berlin,

« L’Allemagne fera tout pour soutenir les entreprises en difficulté, pour éviter des dépôts de bilan ou une augmentation du chômage », le porte-parole du gouvernement a défendu, ce 9 mars, les mesures adoptées quelques heures plus tôt par les responsables de la grande coalition. Comme lors de la crise financière de 2008, le chômage partiel doit permettre aux entreprises, notamment dans le tourisme ou l’organisation de foires, de voir leurs dépenses allégées sans avoir à licencier.

L’agence pour l’emploi prend en charge 60% du salaire net et les cotisations sociales pour les heures non travaillées. Des prêts aux entreprises confrontées à des difficultés de trésorerie sont prévus. L’État va par ailleurs dépenser 13 milliards d’euros supplémentaires sur quatre ans pour les secteurs des transports, le logement ou le numérique. Ces mesures seront adoptées mercredi 11 mars en Conseil des ministres et doivent entrer en vigueur en avril. Des discussions vont avoir lieu entre le gouvernement, le patronat et les syndicats.

Berlin n’exclut rien pour l’avenir si la crise du coronavirus devait s’aggraver. L’excédent budgétaire fournit à l’Allemagne des marges de manœuvre pour soutenir l’activité. En 2008, une prime à la casse pour l’achat de nouvelles voitures, une augmentation des allocations familiales et des subventions avaient ainsi contribué à soutenir la conjoncture.

