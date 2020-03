L'ex-leader indépendantiste écossais Alex Salmond jugé pour agressions sexuelles

L’ex-Premier ministre écossais Alex Salmond comparaît à partir de ce lundi à Édimbourg pour agressions sexuelles. Le porte-drapeau de la cause indépendantiste pendant de nombreuses années, tombé depuis en disgrâce, doit répondre de 14 chefs d’inculpation pour des actes commis contre dix femmes, dont deux tentatives de viol.

Avec notre correspondante à Londres, Muriel Delcroix

Le procès qui s’ouvre a beau être assorti de restrictions médiatiques, l’événement ne va pas manquer de capter l’attention en Écosse et au-delà. Car l’homme jugé devant la Haute Cour d’Édimbourg est l’une des figures politiques les plus déterminantes de cette nation. Ancien leader du parti nationaliste au pouvoir SNP, Alex Salmond a été chef du gouvernement écossais de 2007 à 2014, date à laquelle il avait démissionné après avoir échoué à convaincre les Écossais de choisir l’indépendance lors d’un référendum qui avait déchiré la province.

Salmond nie les accusations

L’ancien homme politique de 65 ans doit répondre d’attentats à la pudeur et d’agressions sexuelles commis entre 2008 et 2014 contre dix femmes qui en vertu de la justice écossaise ne peuvent pas être identifiées par les médias. En tout, quatorze chefs d’inculpation, allant du baisé forcé aux attouchements jusqu’à une tentative de viol et une intention de violer qui auraient eu lieu pour la plupart dans la résidence officielle du Premier ministre écossais à Édimbourg.

Alex Salmond nie toutes les accusations contre lui. Il plaide non coupable et a fait vœu de se défendre « vigoureusement » durant son procès qui doit durer quatre semaines.