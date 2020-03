Royaume-Uni: dernier engagement de Meghan et Harry avant leur nouvelle vie au Canada

Le prince britannique Charles, le prince William et Catherine, la duchesse de Cambridge, le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex assistent au service annuel du Commonwealth à l'abbaye de Westminster à Londres, le 9 mars 2020.

C’est la fin d’une époque pour les Windsor : Harry et Meghan ont honoré leur dernier engagement officiel ce lundi 9 mars en tant que membres de la famille royale lors d’une messe pour célébrer le Commonwealth à l’abbaye de Westminster. Il s'agissait de leur ultime apparition avant de commencer leur nouvelle vie au Canada.

Simple costume bleu pour Harry et robe émeraude assortie d’une courte cape et d’un bibi pour Meghan : les Sussex ont fait dans la sobriété pour leur dernier engagement avant la quille.

Leur décision-choc de renoncer à servir la couronne britannique avait ébranlé la monarchie en début d’année et conduit la reine Élisabeth à couper vite et net le cordon avec le couple rebelle pour éteindre le scandale.

Tournée d'adieu avant le « Megxit »

Il avait été convenu que les deux trentenaires n’utiliseraient plus leurs titres d’altesse royale et devraient assurer leur indépendance financière. Surnommé le « Megxit », ce désengagement avait provoqué la colère de la presse et de certains fans de la famille royale, mais pour leur premier retour au Royaume-Uni fin février, le duc et la duchesse de Sussex ont été accueillis chaleureusement par les Britanniques.

En revanche, les retrouvailles familiales semblent avoir été plus froides et les sourires à l’abbaye de Westminster masquaient mal une atmosphère tendue au sein des Windsor, notamment entre Harry et son frère aîné William.

Néanmoins cette tournée d’adieu aura été sans faux pas pour les Sussex qui n’ont pas caché leur hâte de rejoindre leur fils de 10 mois, Archie, et d'entamer une nouvelle vie à l’abri des regards.

