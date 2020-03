Ouverture des archives Pie XII: «la course au scoop existe mais va faire des déçus»

Auteur reconnu d’une biographie* sur le pape controversé, l’historien suisse Philippe Chenaux fait partie des quelque 200 spécialistes qui se penchent depuis une semaine sur les quelque 16 millions de documents que le Vatican vient de rendre disponibles pour mieux saisir le rôle de l’Église et de Pie XII durant la Seconde Guerre mondiale.

RFI : Les archives ont ouvert lundi dernier 2 mars, jour anniversaire (1876) d'Eugenio Pacelli, futur Pie XII, également anniversaire de son élection (1939). Très prosaïquement, racontez-nous comment cela s’est passé : y avait-il une file d’historiens devant l’entrée des archives ?

Philippe Chenaux : Nous n’étions, en réalité, pas très nombreux, car je suis allé aux archives de la Congrégation pour la doctrine de la foi où les places sont limitées (14 au total). La petite salle de consultation équipée d’ordinateurs ultramodernes [plus de la moitié des archives a été numérisée, NDLR] n’était pas complètement remplie. J’imagine qu’il y avait plus de monde aux archives apostoliques et aux archives de la Secrétairerie d’État [où se trouvent notamment les correspondances diplomatiques de la papauté, 2 millions de documents à moitié numérisés, et 20 places, NDLR]… Mais les archives du Saint-Office sont à nouveau fermées pour une durée indéterminée [pour cause d’opération d’assainissement après le signalement d’un cas de coronavirus, vendredi, NDLR].

Vers quelle rangée vous êtes-vous dirigé en premier ?

Je travaille, en ce moment, sur les relations judéo-chrétiennes. C’est pourquoi je suis allé en premier lieu aux archives du Saint-Office, car je m’intéresse à la façon dont l’Église, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, a cherché à corriger ce que l’historien français d’origine juive, Jules Isaac, a appelé « l’enseignement du mépris » à l’égard des juifs. La course au scoop existe, mais ceux qui s’y adonnent risquent d’être déçus. La recherche historique est affaire de patience et de lenteur.

L’ouverture de ces archives marque la fin d’un long suspens. Cette hâte est-elle justifiée ? Certains historiens disent qu’elles ne devraient rien révéler, que tout a été su lors de l’ouverture partielle des archives en 1963. Quel est votre avis ?

Je suis complètement d’accord. L’accès aux archives centrales ne remet que rarement en cause les résultats de recherches effectuées à partir de la périphérie. De ce point de vue-là, il n’est pas sûr que l’ouverture des fonds du Vatican soit de nature à mettre fin à la controverse qui agite, depuis maintenant plus d’un demi-siècle, le petit monde des spécialistes au sujet des « silences » de Pie XII. Chacun risque d’y trouver, hélas !, matière à conforter ses propres interprétations.

Qu’espérez-vous y découvrir d’une manière générale et sur la Shoah en particulier ? Les historiens pourraient-ils par exemple trouver des documents sur les contacts entre le nonce (ambassadeur du Saint-Siège) à Berlin et les autorités allemandes ?

Les archives de la nonciature de Berlin ont été détruites dans les bombardements. Il ne faut donc pas s’attendre à de grandes révélations de ce côté-là. Le nonce à Berlin, Mgr Orsenigo, n’était, de plus, pas très actif. Les documents du Saint-Siège devraient surtout nous permettre d’éclairer les processus de décision, les éventuels débats internes, et, au final, nous aider à mieux comprendre les raisons du « silence » (qui n’a pas été total) de Pie XII face à la Shoah.

Les rayonnages d'archives dans un sous-sol du Vatican. Folders containing documents on Pope Pius XII, who reigned from

À sa mort en 1958, le pontificat de Pie XII a été loué partout, y compris en Israël. Puis la perception de son rôle par les opinions publiques a évolué de manière plus sombre jusqu’à être vue comme un quasi collaborationniste, « le pape d’Hitler » le qualifie-t-on. Comment expliquer ce revirement ? La pièce de Rolf Hochhuth, Le Vicaire, parue en 1963, incarne un tournant, même si Mauriac, Camus et d’autres avaient porté, dès le sortir de la guerre, les premières estocades…

La thèse de Rolf Hochhuth est que le pape s’est tu parce que le Vatican avait fait le choix de l’alliance stratégique avec l’Allemagne hitlérienne perçue comme un rempart contre le bolchevisme menaçant la civilisation chrétienne tout entière. La « légende noire » concernant les « silences » de Pie XII trouve son origine dans la conjoncture du début des années 1960. Alors que le monde prenait conscience du caractère monstrueux et sans précédent de la Shoah, celui qui avait conduit l’Eglise pendant la guerre apparaissait, dans le contexte nouveau créé par l’ouverture du concile [Vatican II, 1962-1965, NDLR], comme une figure du passé, comme le symbole d’un catholicisme révolu.

Pie XII connaissait la situation des Juifs d’Europe, leur déportation et leur extermination, ce fait est établi. Ce qu’on lui reproche, ce sont ses fameux « silences ». De quoi s’agit-il ? D’un manque de courage, ou bien d’un antisémitisme caché ?

Pie XII n’était pas antisémite, il était simplement un ecclésiastique de son temps, un chrétien « préconciliaire » pour qui le peuple de l’Ancien Testament n’était plus le peuple élu de Dieu. Ces préjugés antijuifs, imputables à un « enseignement du mépris » séculaire comme je l’ai dit, n’ont pas empêché de nombreux catholiques (prêtres et simples fidèles), de cacher des juifs pour les sauver de la déportation et des camps de la mort.

Il est vrai que, dans les documents publiés, on trouve peu ou pas de réponses de Pie XII aux rapports l’informant de la mise en œuvre d’une politique d’extermination systématique dans les territoires de l’Est. Nous verrons si elles se trouvent dans les archives du Vatican.

Les actions du pape en faveur des Juifs à la même époque ont également été documentées. On parle alors d’un pape prudent, diplomate, qui agissait discrètement via les chancelleries. Ou bien ces actions sont-elles, elles aussi, sujettes à caution ?

C’est la thèse de fond de la biographie que je lui ai consacrée en 2003 : il était plus diplomate que prophète. On peut le regretter, mais, en même temps, on doit reconnaître que cette attitude prudente a sans doute permis de sauver des milliers de vie humaines. Ce fut notamment le cas à Rome où la plus grande partie de la communauté juive a trouvé refuge dans les couvents et les maisons religieuses lors de la période d’occupation nazie de la Ville éternelle.

Lorsque Pie XI meurt, une encyclique est en préparation, elle est censée rompre avec le IIIe Reich, condamner le racisme et l'antisémitisme et appeler les catholiques à protéger les Juifs. Mais Pie XII qui lui succède la laisse en jachère. Pourquoi ?

Pie XII n’a pas jugé bon de reprendre à son compte le projet d’encyclique de son prédécesseur contre le racisme et l’antisémitisme. Les archives vaticanes permettront (peut-être) de mieux comprendre les raisons de ce choix. Ce que l’on peut dire, en l’état, c’est qu’il ne croyait pas beaucoup à l’efficacité des protestations publiques. Il a préféré jouer la carte de la diplomatie et donc d’un certain apaisement avec l’Allemagne nazie au lendemain de son élection.

Quelques soient les nouvelles informations qui émergeront sur cette période, sauf révélation majeure, assiste-t-on à la dernière vague de passions sur ce personnage ?

On peut espérer arriver à un plus grand consensus entre les historiens dans l’interprétation du pontificat. L’ouverture de l’ensemble des fonds favorisera une approche globale qui nous permettra de mieux comprendre l’attitude du pape pendant la guerre en la replaçant dans la plus longue durée de son règne. À cet égard, l’apport majeur de ces archives devrait concerner surtout la période de l’après-guerre marqué par la guerre froide et l’antagonisme entre l’Est et l’Ouest.



* Pie XII: diplomate et pasteur (éditions du Cerf, 2003).

Une encyclique issue des archives de Pie XII, à l'occasion d'une avant-première ouverture des archives, le 27 février 2020 au Vatican. REUTERS/Guglielmo Mangiapane