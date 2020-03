Procès du MH17: pour l'accusation, la Russie a cherché à entraver l'enquête

Au deuxième jour du procès du crash du vol MH17, la Russie est accusée publiquement de chercher à entraver l’enquête. Trois Russes et un Ukrainien soupçonnés d'avoir provoqué l'explosion du Boeing de la Malaysia Airlines au-dessus de l'Ukraine en 2014 sont actuellement jugés en leur absence.

Avec notre envoyée spéciale à Amsterdam,

Pendant plus de deux heures et demie, les procureurs se sont relayés devant la cour pour évoquer les témoignages qui ont pu être recueillis et pour accuser la Russie de chercher à manipuler l’enquête et à fabriquer des preuves. Cela a débuté immédiatement après le crash du vol MH17 et se poursuit jusqu’à maintenant, selon l’accusation.

Le renseignement militaire russe est notamment pointé du doigt pour des tentatives de piratage des systèmes des autorités d'enquête malaisiennes et néerlandaises.

Campagne de désinformation russe

Selon les procureurs, la Russie a mené une campagne de désinformation coordonnée. Ils sont revenus, pour en souligner les contradictions, sur les diverses versions russes de la tragédie : dans un premier temps, un chasseur ukrainien était accusé d’avoir tiré sur l’avion de ligne, puis, quand des images satellites ont montré qu’il n’y avait pas d’appareil militaire dans le ciel au moment du drame, on est passé à la version d’un missile Buk tiré par les Ukrainiens.

L’accusation affirme avoir un important témoin qui appartenait aux forces pro-russes dans le Donbass. Il dit avoir été présent au moment du tir du missile qui a abattu le vol MH17. Tout comme d’autres témoins, son identité sera protégée, par crainte qu’ils ne subissent des représailles.