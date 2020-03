Coronavirus: le Vatican ferme ses portes

L’épidémie de coronavirus se poursuit en Italie et affecte tout le pays. A Rome, Le Vatican, où au moins un cas de contagion a été recensé, les portes se ferment pour éviter la propagation du virus.

Publicité Lire la suite

De notre correspondant au Vatican, Eric Sénanque

Ils n’étaient déjà plus très nombreux, mais les rares touristes encore à Rome doivent désormais admirer la basilique Saint-Pierre de l’extérieur ; le Vatican s’est mis au diapason d’une Italie coupée du monde. La place comme la basilique sont désormais fermées au public au moins jusqu’au 3 avril. Seuls quelques fidèles qui veulent se recueillir sont autorisés à pénétrer dans la plus grande église du monde.

Le pape ne sort plus en public

Aux musées du Vatican, qui accueillent 6 millions de visiteurs par an, c’est également porte close, tout comme à la poste ou dans les librairies de la place Saint-Pierre. A l’intérieur de la cité du Vatican seul le supermarché fonctionne encore mais les entrées sont étroitement contrôlées. La cantine des employés va fermer ses portes ce mercredi et un service de livraison de repas sera mis en place. De nombreux employés du plus petit État du monde ont été renvoyés chez eux et dans les différents bureaux, on distribue du gel hydroalcoolique et les ascenseurs ne prennent qu’une seule personne à la fois.

Depuis dimanche, le Pape ne sort plus en public, ses angélus et audiences sont effectués depuis la bibliothèque du palais apostolique, retransmises en streaming pour ne pas attirer les foules. Face à la crise qui frappe les commerces, le Vatican, l’un des plus importants propriétaires immobiliers de Rome a fait savoir mardi qu’il était prêt à réduire temporairement ses loyers.

la place Saint-Pierre à Rome, inhabituellement déserte en raison des dispositions prises par le gouvernement de Giuseppe Conte qui a étendu le confinement à l'ensemble du territoire, le 9 mars 2020. REUTERS/Guglielmo Mangiapane