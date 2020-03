Allemagne: l'aile la plus radicale de l'AfD placée sous surveillance

Un micro devant le logo du parti d'extrême droite AfD, à Berlin, le 12 mars 2020. REUTERS/Michele Tantussi

Le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne est désormais pour partie sous surveillance. Les renseignements intérieurs ont annoncé jeudi 12 mars que la frange la plus radicale du mouvement avait des idées et des objectifs susceptibles de remettre en cause l'ordre démocratique.