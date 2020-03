À la Une: les Balkans se barricadent contre l'épidémie de coronavirus

Publicité Lire la suite

Après l’explosion de cas de coronavirus en Italie fin février, les pays des Balkans voient le Covid-19 arriver sur leurs territoires respectifs. Tous sont touchés, à l’exception du Monténégro et du Kosovo, qui n’ont pas de cas confirmés. Les autorités sanitaires sont-elles prêtes à faire face à l’épidémie ? Quelles mesures prennent-elles ? Retrouvez les dernières infos sur notre fil actu.

• Le coronavirus dans les Balkans : les frontières entre l'Albanie et le Kosovo sont fermées

• Croatie : une saison touristique sous la menace du coronavirus

• Coronavirus : la quarantaine italienne plombe l'économie de la Bosnie-Herzégovine

• Coronavirus : la Slovénie gagnée à son tour par la panique

Patrouilles de civils en armes dans le nord de la Grèce, manifestations xénophobes en Serbie, nationalistes croates qui s’enflamment, et Milorad Dodik qui appelle à la « défense de l’Europe chrétienne »... La crise provoquée par Recep Tayyip Erdoğan soulève une vague de réactions anti-migrants dans les Balkans, terres de transit vers l’Europe occidentale. Tour d’horizon avec nos correspondants.

• Réfugiés : la haine se réveille tout au long de la route des Balkans

• Réfugiés Balkans : à cause du Covid-19, MSF demande l'évacuation des camps des îles grecques

• Slovénie : les femmes migrantes, victimes du «fémonationalisme» ?

Ils coûtent moins cher encore que la main-d’œuvre locale, qui est pourtant déjà bon marché. En Serbie, le secteur du bâtiment fait désormais venir des travailleurs étrangers. Cet hiver, des Indiens ont dénoncé leurs indignes conditions de travail et leurs salaires impayés. Chronique de l’esclavage moderne mondialisé.

•Serbie : exploitation maximum pour les travailleurs indiens du bâtiment

•Serbie : l'irrésistible ruée des médecins vers l’Allemagne

Dans un Kosovo où le décollage économique se fait toujours attendre, l’émigration est de longue date une soupape, et le mouvement d’exode s’accélère d’année en année. Surtout pour la jeunesse, qui ne trouve pas d’emploi et rêve d’une vie meilleure, en Allemagne ou ailleurs. Reportage en images.

• Exode au Kosovo : se préparer à partir, pas à pas [portfolio]

Les présidents Hashim Thaçi et Aleksandar Vučić ont été reçus à la Maison Blanche début mars pour tenter de parvenir à un « accord rapide » entre le Kosovo et la Serbie. Washington est donc en train de damer le pion à Bruxelles, et le Premier ministre Albin Kurti apparaît exclu du jeu à Pristina.

•Kosovo-Serbie : ping-pong diplomatique entre Bruxelles et Washington

• [Dossier] Entre Kosovo et Serbie, quelles bases pour un « dialogue » ?

Déjà sept morts en deux mois... L’année 2020 est déjà particulièrement sanglante au Monténégro, où la guerre des gangs fait rage depuis plusieurs années pour le contrôle du trafic de drogues. L’inquiétude commence à saisir les habitants.

• Monténégro : les règlements de compte se multiplient, l'inquiétude monte

Bénéficient-ils d’appuis corrompus au sein de l’administration bosnienne ? Ces dernières années, des investisseurs venus du golfe Persique ou de Turquie ont pu bâtir de luxueuses résidences dans la périphérie de Sarajevo, en outrepassant toutes les lois en vigueur et sans jamais être vraiment inquiétés. Enquête.

• Bosnie-Herzégovine : ces résidences de luxe qui poussent en toute illégalité

Le Parlement albanais a adopté le 5 mars une nouvelle loi élargissant les pouvoirs de la police, qui peut par exemple désormais confisquer les biens des suspects et les empêcher de se déplacer sans décision judiciaire préalable. La société civile crie au scandale et dénonce une mesure anticonstitutionnelle.

• Albanie : la nouvelle loi qui met en danger l'indépendance de la justice

Impliqués dans les crimes de masse du IIIe Reich, Hans Frank, Bernhardt Rust, Ewald Robert Valentin von Massow et Edouard Kohlrausch étaient des dignitaires nazis de premier plan. Durant des décennies, ils sont restés porteurs du titre de docteur honoris causa de l'Université de Sofia. Explications.

• Bulgarie : quatre anciens dignitaires nazis enfin privés de leur doctorat honoris causa

En Roumanie, plus de 200 000 personnes vivent toujours sans électricité. Face à l’inaction des autorités, Iulian Angheluta a décidé de se retrousser les manches pour venir à l’aide des communautés isolées : avec son association Free Miorița, il sillonne le pays pour installer des panneaux solaires.

• Roumanie : le défi des villages sans électricité

Face à la réalité du changement climatique, les mobilisations citoyennes sont de plus en plus nombreuses en Croatie. C’est aussi peut-être grâce à Zelena akcija, une organisation de défense de l’environnement créée il y a tout juste 30 ans. L’occasion de revenir sur les luttes et les victoires de ces militants. Entretien avec Marija Mileta.

• Croatie : Zelena akcija, 30 ans de luttes environnementales pour changer la société

• [Dossier] Dans les Balkans, l'environnement, un problème oublié