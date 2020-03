Coronavirus: l'UE critique le désordre de la fermeture des frontières en Europe

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a mis en garde contre les fermetures de frontières décidées par certains pays de l'UE pour lutter contre la pandémie de coronavirus, à Bruxelles, le 13 mars 2020. REUTERS/Johanna Geron/File Photo

Face à l’extension du Covid-19 en Europe, de plus en plus de pays de l’UE prennent des mesures restrictives : fermeture des écoles en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg par exemple, fermetures temporaires des commerces non essentiels en Autriche, en Bulgarie et en Belgique. Des décisions qui déplaisent à la Commission européenne.