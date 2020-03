Coronavirus: Madrid décrète l'état d'alerte

Le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, en visioconférence avec ses ministres, le 13 mars 2020. Moncloa Palace/Handout via REUTERS

Texte par : RFI Suivre

Après avoir hésité, le chef du gouvernement socialiste Pedro Sanchez a finalement sorti l’article 116.2 de la Constitution qui permet, en cas de catastrophe ou de crise sanitaire, d’activer des mécanismes d’exceptions, notamment la limitation des mouvements et plusieurs garanties. Avec 132 morts et plus de 5 100 cas de contamination, l'Espagne est le deuxième pays européen le plus touché après l'Italie qui compte déjà 1 266 morts.