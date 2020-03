Les États-Unis suspendent leur aide humanitaire au Kosovo

Le boulevard mère Theresa à Pristina avec les bannières célébrant le dixième anniversaire de l’indépendance. © RFI/Anastasia Becchio

Texte par : Laurent Rouy

La pression américaine a fortement augmenté sur le gouvernement du Premier ministre Albin Kurti, au Kosovo. Depuis plus d'un an, Européens et Américains demandent au Kosovo de lever les sanctions économiques imposées unilatéralement à la Serbie, alors le nouveau Premier ministre kosovar, favorable aux sanctions, refuse pour l'instant de plier.