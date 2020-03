UE: l'Europe de Schengen mise à mal par le coronavirus

À la frontière entre la Lituanie et la Pologne (image d'illustration). JANEK SKARZYNSKI / AFP

Texte par : Pierre Benazet

La Lituanie vient de s’ajouter ce samedi à la liste des pays mettant en place des mesures restrictives de fermetures d’écoles ou de commerce. Surtout, elle a décidé de fermer ses deux frontières européennes, avec l’Estonie et avec la Pologne, qui sont aussi deux frontières de l’espace européen de libre-circulation Schengen. Pour rappel, la zone Schengen regroupe 22 pays de l’Union plus la Suisse, le Liechtenstein, l’Islande et la Norvège. Ces fermetures provoquent l’ire de la Commission européenne qui a comme mission de faire respecter les traités européens, même si elle exprime ses critiques de manière diplomatique vu l’ampleur de la crise.