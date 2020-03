Coronavirus: en Serbie, du matériel médical bloqué par les douanes depuis plus d’un an

Erin Clark/The Boston Globe via Getty Images

En Serbie, l'épidémie de Covid-19 a provoqué une ruée sur les masques de protection, qui ont vite disparu des pharmacies. Une polémique a également éclaté sur le nombre de respirateurs artificiels disponibles. Or le journal local Les Nouvelles du Sud a révélé que du matériel médical était bloqué en douane dans la ville de Nich, en raison de la désorganisation de l'administration serbe.

Avec notre correspondant à Belgrade

Cela fait plus d'un an que du matériel médical à destination d'un hôpital du sud de la Serbie dort dans un entrepôt des douanes. Le container de 14 tonnes était arrivé des États-Unis grâce à une association humanitaire, mais son contenu n'a jamais été distribué. Il contient notamment des masques de protection, un accessoire devenu introuvable en Serbie depuis 10 jours, mais aussi des combinaisons de protection, et même un respirateur artificiel.

Problème, l'agence du médicament serbe n'a jamais donné son accord à la distribution des équipements, le tout sur fond de corruption, puisque plusieurs personnes, dont un secrétaire d'État, avaient été arrêtées après avoir demandé des pots-de-vin pour débloquer la situation.

Las, rien ne se passe et les équipements se détériorent. Selon les donateurs, une partie du contenu est maintenant périmé, ce qui complique l'obtention des autorisations pour ce qui est encore utilisable. L'association humanitaire a demandé ces jours-ci le recensement des équipements encore en état.

Impossible, selon la douane, tant que l'autorisation n'est pas délivrée, ce que l'agence du médicament ne peut pas faire tant qu'on ne connaît pas l'état réel des équipements restants.

