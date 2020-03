Coronavirus: Moscou ferme encore une frontière, veut éviter des mesures «plus drastiques»

Moscou a déjà fermé sa frontière avec la Chine et limité les vols avec l'Iran et la Corée du Sud. La semaine dernière, la Russie a annoncé qu'elle limitait ses vols vers l'Union européenne.

Publicité Lire la suite

Les autorités russes ont annoncé lundi de nouvelles mesures pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus, notamment la fermeture de sa frontière avec le voisin bélarusse mais espèrent éviter des restrictions « plus drastiques ».

La Russie avait déjà fermé en février sa frontière avec la Chine, limité les voyages en provenance d'Iran et de Corée du Sud et réduit considérablement les liaisons aériennes avec l'Union européenne, a rappelé le Premier ministre Mikhaïl Michoustine, lors d'une réunion du gouvernement. « Les mesures proactives de prévention que nous avons prises dès février ont permis de considérablement limiter la propagation du nouveau coronavirus en Russie », où 63 cas de Covid-19 ont été officiellement enregistrés à ce jour, s'est-il félicité.

« Nous devons tout faire pour que la situation ne se développe pas selon le même scénario que dans les autres pays, a souligné Mikhaïl Michoustine, les restrictions mises en oeuvre visent à éviter d'avoir à en prendre de plus drastiques à l'avenir. »

Jusqu'ici, Moscou, la ville la plus touchée, n'a pas fermé de lieux publics et a mis en place un système d'auto-confinement de 14 jours pour les personnes rentrant de pays touchés. La capitale russe a aussi décidé de laisser aux parents le choix d'envoyer leurs enfants à l'école ou non.

Le Premier ministre a annoncé par ailleurs la mise en place sous peu d'un système d'alerte, actif 24 heures sur 24, pour informer les citoyens russes, via les réseaux sociaux et une ligne téléphonique dédiée. Face à l'épidémie mondiale du Covid-19, l'Agence russe de contrôle sanitaire (Rospotrebnadzor) avait déjà recommandé aux Russes d'éviter tout déplacement à l'étranger.

(avec AFP)

►À lire aussi : Russie: Vladimir Poutine signe la réforme permettant son maintien au pouvoir