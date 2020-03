Coronavirus: l’état du monde face à la pandémie le mercredi 18 mars

L’Organisation mondiale de la santé a qualifié le Covid-19 d’« ennemi de l’humanité », alors qu'au moins 7 873 personnes sont mortes dans le monde depuis son apparition en décembre. 150 pays et territoires ont été touchés, mais ces chiffres sont en dessous de la réalité : un grand nombre de pays ne testent désormais plus que les cas graves.

Au Royaume-Uni, le gouvernement était durement critiqué pour risquer un scénario de propagation incontrôlable, avec 1 950 cas confirmés et 71 décès. Le Premier ministre Boris Johnson a annoncé plusieurs mesures abandonnant sa stratégie atténuation du Covid-19 au profit d’un effort de suppression lundi 16 mars. Il a enjoint la population à rester chez soi, à éviter tous les lieux publics et rassemblements de masse. Si les écoles restent ouvertes, le gouvernement devrait annoncer la fermeture des écoles sous peu, sous la pression insistante de l’opposition, du monde enseignant et des parents, nous rapporte notre correspondante à Londres, Muriel Delcroix.

Lors de la séance des questions au Parlement mercredi 18, le Premier ministre britannique a également annoncé une aide financière de quelque 360 milliards d’euros qui devrait maintenant inclure les Britanniques incapables de payer leurs loyers et factures. La question se pose désormais de réduire drastiquement l’accès au Parlement de Westminster, voire de le fermer : 25 des 650 députés sont actuellement en isolement par mesure de précaution.

Pas de confinement en Allemagne, mais mesures de plus en plus contraignantes

De l’autre côté de la Manche, l’Allemagne a annoncé vouloir doubler le nombre de lits d’assistance respiratoire dans les hôpitaux pour assurer la prise en charge de patients, qui sont au nombre de 25 000 actuellement, a annoncé mercredi 18 mars un porte-parole du gouvernement. Berlin impose progressivement des mesures toujours plus contraignantes pour ralentir la propagation du virus, sans recourir au confinement total : près de 8 200 personnes y ont été officiellement infectées et 12 en sont morts.

Le ministère de l’Intérieur a d’ailleurs annoncé ce mercredi 18 mars la suspension du programme avec la Turquie d’accueil de réfugiés syriens pour endiguer la pandémie, a annoncé un porte-parole, « en raison des restrictions sur les voyages » imposées mardi 17 mars par l'Union européenne. D’autres programmes semblables avec le Liban et la Jordanie vont être suspendus également, selon ce porte-parole.

La Hongrie ferme ses frontières, les étrangers coincés

En Hongrie, on dénombrait un mort, 50 personnes contaminées, et 137 en quarantaine, mardi 17 mars au soir. Le pays a également décidé d’interdire l’entrée de son territoire aux étrangers, comme l’Autriche, la Pologne, la République Tchèque et la Slovaquie et de fermer ses frontières. La mesure a été annoncée lundi 16 mars dans la journée et est entrée en vigueur à minuit.

Beaucoup de touristes ont été pris au piège dans ces mesures, annoncées sans concertation entre les pays d’Europe centrale. « La situation change sans arrêt. On ne sait pas de quoi demain sera fait… Alors on vit au jour le jour ! », expliquent Tricia et David, deux ingénieurs vivant au Missouri, aux États-Unis, arrivés quelques heures avant la fermeture des frontières, rapporte notre correspondante à Budapest, Florence La Bruyère.

Si les balades et regroupements dans des parcs sont encore possibles, les musées sont fermés et le gouvernement a aussi limité l’ouverture des bars et restaurants qui doivent fermer à 15 heures. Faute de clients, beaucoup ont déjà décidé de mettre la clé sous la porte.

La Russie revoit son bilan à la hausse, pendant que la Turquie ferme ses frontières

Plus à l’Est, la Russie a enregistré 33 nouveaux cas de Covid-19 mercredi 18 mars. Le pays dénombre actuellement un total de 147 cas, soit une hausse de près de 30% en 24 heures, au lendemain de propos rassurants de Vladimir Poutine. Selon l'agence de protection des consommateurs, en charge des questions de santé publique, tous ces cas étaient des Russes probablement infectés lors de voyages à l'étranger. Depuis le 5 mars, tous les voyageurs arrivant à Moscou de pays à risque sont obligés de se confiner pendant 14 jours à domicile.

La Turquie, elle, a annoncé mercredi 18 mars la fermeture de ses frontières terrestres et ferroviaires avec la Grèce et la Bulgarie, pour limiter l’épidémie. Le pays compte une mort pour 98 cas confirmés. Quelques heures après, le président turc Recep Tayyip Erdogan a également annoncé un plan de 14 milliards d’euros pour soutenir l’économie du pays face à la crise sanitaire, ainsi que des réductions d’impôts pour les entreprises et des aides financières pour les foyers modestes. Il a également appelé ses concitoyens à sortir le moins possible de chez eux.

Israël ferme les écoles et serre les vis

En Israël, les autorités médicales israéliennes ont recensé 123 nouveaux cas de Covid-19 entre mardi 17 et mercredi 18 mars matin. Le nombre de personnes contaminées était en début de journée de 427, soit 40% de plus que 24 heures plus tôt. Une hausse importante, dont les raisons demeurent incertaines, sans pour autant indiquer une forte accélération de la propagation réelle du virus. Car le gouvernement s’attache à augmenter le nombre de dépistages, en passant de 3 000 à 5 000 tests par jour, rapporte notre correspondant à Jérusalem, Guilhem Delteil.

Après l’arrêt des écoles, les autorités demandent aux citoyens de ne sortir que pour des déplacements jugés « essentiels ». Mardi 17 mars au soir, la police israélienne a arrêté 3 organisateurs d'un mariage auquel participaient plus de 150 personnes.

L’Afghanistan complètement dépassé

Plus à l’Est, si l’Afghanistan recense 22 patients atteints à ce stade, le nombre réel est certainement plus important : le pays dispose de très peu de matériel nécessaire. Frontalier avec l’Iran, le deuxième foyer mondial, l’Afghanistan a annoncé mercredi 18 mars la fermerture obligatoire des restaurants, des piscines, des bains publics, des complexes sportifs, des écoles pendant un mois, ainsi que l’interdiction de cérémonies de mariages. Les célébrations de Nowruz, le nouvel an persan prévu le 20 mars, sont également annulées, selon notre correspondante à Kaboul,Sonia Ghezali.

La plupart des personnes infectées sont des réfugiés afghans de retour d’Iran, dont ils sont près de 15 000 à franchir la frontière quotidiennement par voie terrestre. Dans la province d’Herat, au Nord et faisant frontière avec la République islamique, les hôpitaux sont déjà débordés et des patients potentiellement malades ont fui les établissements hospitaliers, dénonçant le manque d’équipement et l’absence de nourriture. Le gouvernement a annoncé une aide d'urgence de 400 millions d'Afghanis, soit près de cinq millions d’euros, à cette province.

En Corée du Sud, les producteurs d’eau-de-vie se convertissent à l’alcool désinfectant

Les autorités sanitaires de Corée du Sud rapportent mercredi 18 mars 93 nouveaux cas de contaminations, sur près de 8 473 personnes infectées et 86 décès. Pour lutter contre la propagation du coronavirus, les usines de production de Soju, l’alcool national, se sont lancées dans la fabrication de désinfectant à la demande du gouvernement, qui les distribue gratuitement aux habitants, nous rapporte notre envoyé spécial à Busan, Stéphane Lagarde.

En manque de gel désinfectant, un producteur de Soju a déjà produit 150 000 bouteilles de 500 ml. « On est parti de l’alcool de pommes de terre, on a ajouté de l’eau pure pour réduire le pourcentage d’alcool à 59 %, raconte Lee Shi-hoon, représentant de la compagnie Muhak soju. C’est notre manière de contribuer à l’effort collectif. »

L’Amérique Latine se serre les coudes et craint pour son système de santé

Du côté de l’Amérique Latine, si les pays ne sont pas encore touchés avec la même force qu’en Europe par le coronavirus, les alarmes sont déclenchées les unes après les autres pour préparer les populations à une crise majeure. Car la majorité des pays du continent le savent : leurs systèmes de santé ne pourront pas gérer une crise d’une telle ampleur.

Le ciel de Lima est vide mercredi 18 mars : les avions sont tous cloués au sol, l’aéroport de la capitale péruvienne est cadenassé et gardé par des militaires masqués et armés depuis la veille. Car le Pérou est en état d’urgence depuis lundi 16 mars, comme la Bolivie l’est depuis mardi 17. Les Argentins, eux aussi, sont appelés à rester chez eux.

Cuba a enregistré mercredi 18 mars son premier décès lié au nouveau coronavirus, un touriste italien de 61 ans, ont annoncé les autorités. L'île, qui n'a pas adopté de mesures restrictives à ses frontières, compte dix cas confirmés et 389 cas suspects.

En Colombie, les autorités ont également réagi vite, fermant les écoles depuis lundi 16 et décrétant l’état d’urgence mardi 17 et la fermeture des frontières. Le pays n’enregistre pourtant que 75 cas officiellement mercredi 18 mars. Le président Ivan Duque a également annoncé le même jour le confinement obligatoire de toutes les personnes âgées de plus de 70 ans jusqu’au 31 mai.

La campagne contre le virus affronte bien des obstacles dans un des pays des plus inégalitaires au monde, où près de 50% de la main d’œuvre travaille dans le secteur informel : payer l’eau pour que toute la famille se lave les mains toutes les trois heures, comme préconisé, est un défi. La fermeture des écoles à Bogotá est aussi un drame puisque pour beaucoup d’écoliers, le déjeuner de la cantine, financé par la mairie, est le seul vrai repas de la journée, rapporte notre correspondante à Bogotá, Marie-Ève Detoeuf.

Bolsonaro qualifie l’épidémie d’« hystérie », malgré un premier mort au Brésil

Au Brésil, 291 cas de contamination ont été détectés officiellement, ainsi qu’un homme de 62 ans décédé lundi 18 mars. Parmi ces contaminations se trouve le général Augusto Heleno, chef du Cabinet de sécurité du président brésilien Jair Bolsonaro, qui l’a annoncé mercredi 18 mars. Il se dit asymptomatique, mais il s’agit du 16e membre infecté parmi la délégation qui a accompagné début mars le président brésilien à Miami pour une rencontre avec le président américain Donald Trump. M. Bolsonaro a annoncé mardi soir que son second test était négatif, qualifiant l’épidémie d’« hystérie » préjudiciable à l’économie.

Mardi 17 au soir, le gouvernement brésilien a annoncé qu'il allait demander au Parlement de reconnaître l'état de « calamité publique » jusqu'à la fin de l'année, afin d'augmenter les dépenses publiques « pour protéger la santé et les emplois des Brésiliens ». Les deux plus grandes villes du pays de 210 millions d’habitants, Rio de Janeiro et São Paulo, ont décrété l’état d’urgence le même jour.

Un dur avenir économique pour le continent

Au-delà de la santé, l’Amérique latine s’inquiète également pour son avenir économique. Elle était déjà la zone du monde avec la croissance la plus faible en 2019, mais cette année, elle risque d’entrer en récession.

Le Fonds monétaire international (FMI) a d’ailleurs rejeté mardi 17 mars une demande d’aide de 5 milliards de dollars réclamée par le président vénézuélien Nicolas Maduro, car son gouvernement n’est pas clairement reconnu par la communauté internationale.