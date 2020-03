Coronavirus: l'état du monde face à la pandémie le jeudi 19 mars

Une Brésilienne passe devant un centre commercial fermé dû à l'épidémie de coronavirus, à São Paulo, le 19 mars 2020. REUTERS/Rahel Patrasso

Texte par : RFI

La pandémie de coronavirus continue à mettre la planète en alerte maximal, ayant déjà contaminé près de 210 000 personnes et en a tué plus de 9 000 dans le monde. En Europe, où elle progresse le plus rapidement, des pays comme la France ou l’Allemagne doublent le bilan de nouveaux cas à chaque jour. Jeudi 19, l’Italie a officiellement dépassé le total de décès survenus en Chine.