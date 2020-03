Covid-19: l'UE veut créer une réserve stratégique d'équipement médical

La réserve stratégique de l’UE comprendra des fournitures de laboratoire, des vaccins, des médicaments et du matériel de protection personnelle. REUTERS/Aly Song/File Photo

Texte par : Pierre Benazet

Devant les immenses besoins en matériel médical et en médicaments, les pays de l’UE ont déjà lancé un appel d’offres en commun. La Commission européenne veut aller plus loin et créer une réserve stratégique en matériel médical pour pouvoir aider les États en fonction de leurs besoins, ce qui permettra de contourner les interdictions d’exportations décrétées par certains.