Coronavirus: à Brescia, la vie au ralenti

Du personnel médical dans l'hôpital de Brescia en Italie le 13 mars 2020. REUTERS/Flavio Lo Scalzo

Texte par : Juliette Gheerbrant

Avec plus de 4 000 morts l’Italie est désormais le pays qui compte le plus de victimes du coronavirus, leur nombre augmente de façon exponentielle : 3 405 jeudi soir, et donc 627 de plus en une seule journée. RFI a pu recueillir le témoignage d’Antoine Germa, scénariste franco-italien de 47 ans qui vit à Brescia avec sa femme et leurs deux enfants. Une famille en confinement total depuis 12 jours.