Coronavirus: l'état du monde face à la pandémie le vendredi 20 mars

La pandémie du nouveau coronavirus frappe le monde entier. Plus de 10 000 morts ont été recensés et près de 250 000 personnes contaminées. ORLANDO SIERRA / AFP

Texte par : RFI Suivre

La pandémie du nouveau coronavirus continue de faire rage dans le monde. Plus de 10000 personnes sont mortes, dont la moitié en Europe. Près de 250 000 personnes sont contaminées à travers le monde. La pandémie s'accélère chaque jour, et les mesures prises par chaque pays pour l'enrayer deviennent de plus en plus restrictives.