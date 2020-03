Coronavirus: l'état du monde face à la pandémie le samedi 21 mars

Plus de 277 106 cas d’infection ont été détectés dans 164 pays et territoires depuis de le début de l’épidémie. Le Covid-19 a fait au moins 11 737 morts. Avec des mesures de plus en plus restrictives, près d’un milliard de personnes sont dorénavant confinées à travers le monde, afin d’enrayer la pandémie de coronavirus.

Publicité Lire la suite

En France, l'instauration de couvre-feux

En France, les villes de Perpignan et de Béziers ont annoncé samedi 21 mars, au vu de la situation sanitaire, la mise en place d'un couvre-feu dans leur commune avec effet immédiat. Ce couvre-feu est instauré entre 20h et 6h du matin, jusqu'au 1er avril.

Pour faire respecter les mesures de confinement, des hélicoptères et des drones de la gendarmerie sont appelés en renfort. Ils vont permettre, par exemple, d'orienter les contrôles au sol.

« Lorsqu'ils sont requis, les hélicoptères permettent d'avoir une vision plus large et d'avoir ainsi un panorama de la situation à l'instant T pour orienter les patrouilles au sol », explique la gendarmerie nationale.

En Allemagne, 16 morts supplémentaires, 47 au total

L’Allemagne recense 16 662 cas confirmés de contamination, soit une augmentation de 2705 cas par rapport au vendredi 20 mars, selon l'Institut Robert Koch, autorité fédérale de la santé allemande. Le nombre de décès liés au coronavirus est de 47, soit seize de plus que vendredi.

La région allemande du Bade-Würtemberg, frontalière de la France, s’est dit prête à accueillir des patients français atteints du Covid-19 ayant besoin d'une assistance respiratoire, a indiqué ce samedi un porte-parole du ministère de la Santé local. Le ministère a demandé « à tous les hôpitaux du Land d'accueillir des patients nécessitant une assistance respiratoire issus de la région transfrontalière entre la France et l'Allemagne dans le cadre des capacités existantes ».

Le nombre de cas en Espagne, toujours en hausse

En Espagne, le pays a enregistré 1 326 décès dus au coronavirus, soit une hausse de 32% en un jour, a annoncé aujourd’hui le ministère de la Santé dans un communiqué. Le nombre de cas dans tout le pays a progressé de près de 25% depuis vendredi, passant de 19 980 à 24 926.

La région de Madrid reste largement la plus affectée, avec 8 921 cas et l'Espagne est le troisième pays ayant confirmé le plus de cas, derrière la Chine et l'Italie et devant l'Iran.

Renforcement des mesures en Italie

L'Italie, pays le plus touché en Europe avec plus de 4 032 morts, renforce ses mesures face aux ravages du virus. Tous les parcs, espaces verts et jardins publics seront fermés au public ce week-end, en attendant d'autres restrictions, pour inciter les Italiens à rester chez eux au maximum.

En Iran, 123 décès supplémentaires

Les autorités iraniennes ont annoncé samedi 123 décès de plus dus à la maladie Covid-19, ce qui porte à 1 556 le bilan officiel de l'épidémie de nouveau coronavirus en Iran, un des pays les plus touchés avec l'Italie et la Chine.

Selon le porte-parole du ministère de la Santé, Kianouche Jahanpour, plus de 966 nouveaux cas de contamination ont été confirmés au cours des dernières 24 heures, et 20 610 personnes au total ont contracté le virus en Iran.

►À lire : L'épidémie mondiale du coronavirus n'épargne pas le Maghreb et le Moyen-Orient

Couvre-feu généralisé en Jordanie

La Jordanie impose des restrictions drastiques en imposant un couvre-feu sur tout son territoire alors que le pays est loin d’être le plus touché par la maladie avec 84 cas et aucune victime pour le moment à Amman.

Avec le couvre-feu, personne ne peut sortir, même pour se ravitailler. Tous les commerces sont fermés et l’armée patrouille. Ceux qui ne respectent pas ce couvre-feu encourent jusqu’à un an d’emprisonnement. Ce samedi, plus de 150 personnes ont été arrêtées pour ne pas avoir respecté le couvre-feu, explique notre correspondant à Amman, Jérôme Boruszewski. Mardi prochain, le 24 mars, seuls certains magasins auront la possibilité d'ouvrir, à des horaires précis.

La Russie se prépare à affronter le virus

En Russie, les autorités assurent contenir l'épidémie de Covid-19 mais s'attendent à une aggravation de la situation dans les semaines à venir. Résultat, depuis une dizaine de jours, des centaines d'ouvriers s'affairent à construire en vitesse un hôpital de 500 lits en périphérie de la capitale russe. Les chiffres officiels parlent de 306 contaminés et zéro décès.

Les ouvriers se donnent deux semaines pour terminer le chantier de cet hôpital spécialisé dans la gestion des maladies infectieuses. Il devrait pouvoir accueillir jusqu'à 500 patients. Ensuite, les autorités construiront un dortoir permettant d'accueillir 2000 médecins, explique notre correspondant à Moscou, Paul Gogo.

Ce chantier contraste avec l'attitude des autorités russes qui tendent à relativiser l'importance de l'épidémie dans la fédération. Le nombre de cas de Covid 19 augmente pourtant en flèche depuis quelques jours et le virus a désormais atteint de nombreuses régions du pays. Beaucoup de Russes remettent en cause les chiffres officiels et ont décidé de se confiner sans attendre une injonction des autorités.

Car si le Kremlin semble s'attendre à une augmentation considérable des infections dans les jours qui viennent, le maire de Moscou, en charge de la construction de cet hôpital express, refuse de mettre Moscou et ses 14 millions d'habitants, en quarantaine.

Une forte augmentation de cas à Hong Kong

À Hong Kong, qui avait jusqu’à présent plutôt bien résisté à l’épidémie du Covid-19, la situation s’est soudainement aggravée avec le retour massif cette semaine de Hongkongais venus d’Europe et des États-Unis qui ont tenté de rentrer avant la mise en place d’une quarantaine pour tous les arrivants.

Hong Kong a enregistré 48 nouveaux cas vendredi 20 mars sur un total de 256. Il s'agit de la plus forte augmentation depuis le début de la crise du Covid-19, qui a commencé mi-janvier à Hong Kong et où le premier mort a été enregistré début février.

Aujourd’hui, la cheffe de l’exécutif Carrie Lam a qualifié la situation de « critique » et a annoncé que tous les nouveaux arrivants seront non seulement mis en quarantaine, mais également tous testés. La cheffe de l’exécutif a également parlé de « tolérance zéro » pour les resquilleurs de quarantaine.

Le Pakistan suspend ses vols internationaux

Le pays a annoncé ce samedi qu'il suspendait pour deux semaines tous les vols internationaux de passagers au départ et à l'arrivée du pays pour tenter de contenir l'épidémie de coronavirus.

Samedi, le Pakistan a testé 4 046 personnes, dont 524 se sont avérées positives au Covid-19 et le pays compte désormais trois décès.

La Bolivie en quarantaine

Le gouvernement bolivien place le pays en quarantaine à partir de dimanche, pour tenter de freiner la progression de l'épidémie de coronavirus.

« Nous devons rester à la maison 24 heures sur 24 » parce que « c'est la façon de vaincre le coronavirus », a déclaré la présidente Jeanine Añez dans un message à la nation. Cette mesure entrera en vigueur à minuit dans la nuit de samedi à dimanche. La Bolivie a recensé jusqu'à présent 19 cas de nouveau coronavirus.

Nouveaux cas dans le monde

Depuis vendredi soir, les Émirats arabes unis, la Lituanie, le Paraguay et Israël ont annoncé les premiers décès liés au virus sur leur sol et le Zimbabwe annonce un premier cas de coronavirus dans le pays.

Travailleurs migrants des pays du Golfe, particulièrement exposés

L’organisation de défense des droits de l’homme, Amnesty International, s’inquiète de la situation dans les camps où résident ces travailleurs venus principalement d’Asie du Sud-est, particulièrement exposés au risque de contamination au Covid-19. Au Qatar, ils sont 1,9 million, venus pour construire les infrastructures pour la prochaine Coupe du monde de la FIFA. Leurs conditions de vie déjà précaires laissent craindre une grave crise sanitaire, selon May Romanos, chercheuse à Amnesty International.

« Nous pensons que les travailleurs migrants ont un risque plus élevé d’être contaminé, en particulier à cause de leurs conditions de vie : ces ouvriers sur les chantiers de construction vivent le plus souvent dans des camps de travail surpeuplés, explique-t-elle. Ils dorment dans des lits superposés dans des chambres bondées, parfois il n’y ni électricité, ni eau courante. Et dans ces conditions, il est très compliqué pour eux de se protéger contre le virus ».

Par ailleurs, Amnesty International appelle ces pays à respecter les droits humains dans toutes les actions qui seront entreprises pour gérer cette crise.

Au Royaume-Uni, pénurie de papier toilette et « cabinet de guerre »

Pris d’assaut depuis plusieurs semaines, les supermarchés et magasins d’alimentation sont dévalisés au Royaume-Uni, rapporte notre correspondante à Londres Muriel Delcroix. Outre les produits de première nécessité, les Britanniques ont une étrange prédilection pour les rouleaux de papier toilette qui commencent à provoquer des blocages de canalisations au fur et à mesure que les foyers qui en manquent recourent à des lingettes et autre papier journal. La panique est telle que les rayons restent désormais vides car les chaînes d’alimentation n’arrivent plus à se réapprovisionner à temps.

De plus en plus préoccupé, le gouvernement appelle les Britanniques à faire leurs courses de façon responsable et à penser aux autres, notamment les personnes âgées mais aussi les personnels sur le front du Covid-19. Il y a quelques jours, une infirmière en soins intensifs a lancé un cri d’alarme émouvant sur les réseaux sociaux. La jeune femme au bord des larmes, épuisée après une vacation de 48 heures et qui n’a pu rien trouver dans son supermarché, a exhorté les gens à cesser de stocker de la nourriture.

Les responsables des grandes chaînes assurent que le pays ne risque aucune pénurie mais le gouvernement doit désormais intervenir et vient de nommer à la tête d’un véritable « cabinet de guerre » l’ancien directeur de Nestlé. Spécialiste des problèmes d’approvisionnement, Chris Tyas va donc tâcher d’enrayer la crise avant qu’elle ne devienne incontrôlable.