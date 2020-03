Croatie: un séisme frappe Zagreb, importants dégâts matériels

Ce dimanche matin 22 mars, la capitale croate a subi trois secousses, dont la plus forte a atteint 5,3 sur l'échelle de Richter avec un épicentre à 7 km de la ville. Le séisme a tué au moins un garçon de 15 ans, faisant des blessés et provoquant d'importants dégâts matériels. Le tremblement de terre intervient alors que la Croatie, touchée par le coronavirus, doit protéger ses habitants de l'épidémie.

De nombreux bâtiments de Zagreb ont été endommagés par le tremblement de terre de ce dimanche matin. Les murs sont fissurés, et des pans entier et éléments d'ornement architecturaux sont tombés dans les rues, écrasant un grand nombre de voitures, rapporte notre correspondant dans la région, Laurent Rouy. La cathédrale de Zagreb, un monument du XIe siècle déjà presque détruit par un séisme en 1880, est endomagée et le sommet d'une de ses flèches s'est brisé.

Il n'y a pas encore de bilan précis du nombre de victimes mais on dénombre quelques blessés et un jeune adolescent, enseveli sous les décombres, est décédé selon les médias locaux.

Par ailleurs, la centrale nucléaire de Krsko, située à 50 km de la ville, n'est pas touchée et continue à fonctionner.

Deux crises contradictoires

Les autorités doivent maintenant prendre en charge les habitants contraints d'évacuer leur logement, alors que l'épidémie de coronavirus a déjà contaminé 235 Croates. « Nous sommes face à deux crises contradictoires », a lancé le Premier ministre Andrej Plenkovic. L'une impose de rester chez soi et l'autre de quitter son domicile.

Le séisme de ce dimanche 22 mars intervient alors que la Croatie subit aussi l'épidémie de coronavirus, qui complique la tâche des secouristes. Le Premier ministre Andrej Plenkovic a fait un tour de la ville dans la matinée. REUTERS/Antonio Bronic

Pour l'instant, les Zagrébois doivent se tenir éloignés les uns des autres, pendant que des équipes de secours vérifient le niveau de sécurité des bâtiments endommagés.