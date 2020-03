Coronavirus: l'état du monde face à la pandémie le lundi 23 mars

De la France à la Grèce en passant par l'Inde et le Brésil, plus de 1,7 milliard de personnes dans plus de 50 pays ou territoires sont confinées à leur domicile pour lutter contre la propagation fulgurante du Covid-19. Le virus a déjà contaminé plus de 340 000 personnes dans le monde et fait au moins 15 000 morts.

Le CAC 40 revoit ses ambitions à la baisse, Airbus veut redécoller

Plusieurs entreprises françaises du CAC 40, en particulier dans l'industrie comme Airbus, Saint-Gobain, Total, ou Vinci, ont prévenu ce lundi 23 mars qu'elles ne seraient pas en mesure de respecter leurs objectifs pour 2020. Certaines devraient même réduire drastiquement leurs investissements face à la crise du coronavirus et ses conséquences.

« Nous avons annulé nos prévisions 2020 en raison de la volatilité de la situation », a ainsi indiqué Guillaume Faury, président exécutif d'Airbus, dans un communiqué. L'avionneur a aussi renoncé à verser un dividende à ses actionnaires pour 2019, à hauteur d'1,4 milliard d'euros.

Il a été le premier grand groupe français à annoncer qu'il revoyait ses prévisions face à la crise sanitaire mondiale du coronavirus. Il a notamment dû suspendre plusieurs jours sa production en France et en Espagne. Avant d'annoncer ce lundi 23 mars le redémarrage de la production dans ces deux pays, les plus touchés par la propagation du coronavirus. Mais à ce stade, une reprise totale n'est pas à l'ordre du jour.

La construction d’avion n’a pourtant rien d’essentiel pour la société, mais l’avionneur ne s’en cache pas, l’objectif est de « préserver l’avenir d’Airbus et de reprendre efficacement les opérations après la crise ».Trois des quatre syndicats représentatifs d’Airbus ont accepté de jouer le jeu sous certaines réserves.

« C'est vraiment très partiel, plutôt un test pour voir s'il peut y avoir derrière une reprise pour la partie production. Quelques salariés ont aussi repris avec un objectif très clair : livrer des avions à des compagnies aériennes qui acceptent de venir les chercher cette semaine », explique Françoise Vallin, coordinatrice CFE-CGC du groupe Airbus.

Elle précise que « des mesures de protection ont été présentés et assurent que les salariés sont dans les normes sanitaires acceptables ». Airbus va également devoir soutenir ses fournisseurs, qui subissent eux-mêmes les conséquences de la propagation du coronavirus. L'avionneur a levé une nouvelle ligne de crédit et dispose aujourd’hui de 30 milliards d’euros de liquidités.

L'Espagne enregistre plus de 2 000 morts

Le nombre de morts en Epagne a été multiplié par plus de deux en trois jours. Le pays enregistre 2 182 décès dû à la pandémie de coronavirus, selon un nouveau bilan communiqué ce lundi 23 mars par les autorités.

Après l'Italie, l'Espagne est le deuxième pays d'Europe le plus touché par le Covid-19. Plus de 30 000 personnes sont également contaminées alors que la pays a augmenté sa capacité de tests. La région de Madrid est la plus touchée avec plus de 10 000 cas et plus de 1 200 morts (soit près de 60 % de l'ensemble des décès). La présidente de la région, Isabl Diaz Ayuso, a demandé au gouvernement 2 000 aides-soignants supplémentaires, des centaines de milliers de masques et de gants.

✈️ La Comunidad de Madrid no puede seguir esperando. Vamos a traer dos aviones esta semana cargados con material sanitario.



Dijeron públicamente que ya no habría problema alguno en las aduanas. Es el momento de ayudarnos. Pido que no se bloqueen los pedidos. Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 22, 2020

Même si un ralentissement du rythme d'augmentation du nombre de cas détectés a été noté, « nous n'avons pas encore la certitude d'avoir atteint le pic de contagion », a souligné le directeur du centre d'alertes sanitaires, Fernando Simon.

Un autre point inquiète : 3 910 cas de personnels soignants contaminés ont été détectés, soit plus de 10 % du total, alors que syndicats et associations professionnelles dénoncent le manque de moyens de protection. Pour freiner la propagation de la pandémie, le gouvernement de Pedro Sanchez a proclamé le 14 mars l'état d'alerte, ce qui lui a permis de décréter le confinement quasi total de la population qu'il veut prolonger jusqu'au 11 avril.

Le Royaume-Uni mobilise l'armée

Pour distribuer des équipements de protection dans ses hôpitaux, le Royaume-Uni a mobilisé son armée. Une partie du personnel soignant se plaint d'être envoyé en première ligne comme de la « chair à canon » dans la lutte contre le nouveau coronavirus. En Angleterre, 303 sont décédées depuis le début de l'épidémie du Covid-19.

Dans une lettre adressée au Premier ministre Boris Johnson, plus de 6 000 médecins accusent les autorités britanniques de mettre leur vie en danger. Ils se plaignent de devoir s'occuper des patients avec des masques périmés et de ne pas disposer de suffisamment d'équipements de protection.

These are the people who are saving lives.



Stay at home, protect the NHS, and save lives. #StayHomeSaveLives https://t.co/KGihWbNHTX Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 23, 2020

Le gouvernement a reconnu des problèmes d'approvisionnement des hôpitaux mais a assuré que des mesures étaient prises pour les corriger. Depuis quelques jours, les Britanniques doivent rester chez eux pour enrayer l'épidémie. Le gouvernement a menacé de se montrer plus sévère si ses recommandations ne sont pas suivies alors que des millions de personnes sont sorties profiter du beau temps au cours du week-end.

La Suède ne veut pas se confiner

En Suède, le coronavirus a provoqué la mort de 25 personnes. Le Premier ministre suédois Stefan Löfven est intervenu à la télévision suédoise ce dimanche 22 mars au soir, mais garde la même ligne. Il se contente d’appeler au civisme et rappelle les règles d’hygiène. Les seules mesures qui ont été prises, pour l’instant, sont l’interdiction des réunions de plus de 500 personnes et la fermeture des lycées et universités.

Le confinement, lui, n’est toujours pas d’actualité. En Suède, la vie continue. Les écoles et les crèches restent ouvertes, comme la plupart des commerces, même si ces lieux publics sont moins fréquentés, rapporte notre correspondant à Stockholm, Frédéric Faux.

Les Suédois ont l’habitude d’écouter les experts. Ils se contentent de suivre les recommandations de leur agence publique de santé, dont le maitre-mot est la progressivité. Elle considère aussi que le confinement absolu choisi par certains pays n’est pas viable sur le long terme. Parce qu’il ne sera pas supporté par la population. Mais aussi parce qu’il peut être contre-productif, comme dans le cas des fermetures d’écoles.

La Suède estime que les enfants ne sont pas le vecteur principal du virus, et que leurs parents qui peuvent être soignants, mais aussi chauffeurs de bus, pharmaciens, ou employés de supermarchés ont besoin d’écoles ouvertes pour faire garder leurs enfants pour aller travailler.

Les autorités font donc confiance au civisme des Suédois, mais annoncent aussi que des mesures plus drastiques peuvent suivre, notamment si le pays, comme d’autres en Europe, connaît une explosion de mortalité.

Premier jour de confinement pour la Grèce

Après la décision du Premier ministre Kyriakos Mitsotakis de prendre « une action adéquate » pour éviter la propagation du coronavirus dans le pays, qui a déjà fait 17 morts et 264 contaminés, la Grèce s'est révéillée ce lundi 24 mars dans le confinement général.

Depuis, « ne peuvent circuler que ceux qui vont à leur travail, chez le médecin ou chez une personne ayant besoin d'aide, ceux qui vont à la banque ou acheter de la nourriture ou des médicaments, ceux qui promènent leur animal domestique ou qui font de l'exercice physique tout seul ou avec une autre personne au maximum », a précisé Kyriakos Mitsotakis ce dimanche soir dans son allocution télévisée.

De plus, le pays a lancé ce lundi un appel aux soignants bénévoles pour combattre l'épidémie. « Le programme de bénévolat s'adresse à tous ceux qui peuvent offrir leurs services, comme les médecins, le personnel médical, les psychologues, les étudiants en médecine et les chercheurs en santé retraités », a précisé une porte-parole du gouvernement, Aristotelia Peloni.

Confinement et couvre-feu en Inde

En Inde, le coronavirus a provoqué la mort de sept personnes et 402 autres ont été contaminées. Le deuxième pays le plus peuplé du monde connait une augmentation rapide de ses cas qui ont doublé en deux jours.

Au moins 700 millions de personnes sont concernées par les mesures de confinement en Inde, qui se multiplient dans le pays pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. L'Inde a également imposé un couvre-feu partiel dans la plupart de ses grandes villes depuis ce lundi et jusqu’au 31 mars comme à Bombay, Calcutta, Bangalore ou New Delhi.

Tous les commerces non-essentiels sont fermés et la plupart des transports sont arrêtés. Les autorités de la capitale fédérale ont même été plus loin en interdisant également les taxis et en fermant les frontières avec les états voisins. L'une des villes les plus peuplées du monde se met ainsi à l'arrêt, rapporte notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis.

Les autobus, les taxis et les fameux triporteurs rickshaws ont quasiment disparu. Mais la première chose qui frappe, c’est l’absence presque totale de klaxons. Ils semblaient essentiels hier, ils sont devenus inutiles. Quand on rentre dans les quartiers résidentiels, le silence nous frappe également et avec lui la disparition de ce qui constitue identité des rues indiennes, les vendeurs de thé ou de tabac à chiquer, les repasseurs de rue sous leur cahute ou les ramasseurs d’encombrants qui crient à tue-tête. Inde : les grandes villes sous couvre-feu

Le Brésil dégaine plus de 10 milliards d'euros

Au Brésil, la Banque étatique de développement (BNDES) va injecter dans l'économie quelque 50 millions de réais, soit l'équivalent de 10 milliards d'euros pour protéger les emplois. La somme est conséquente. Elle doit permettre de financer pendant six mois la suspension des paiements, intérêts et des crédits des entreprises brésiliennes à la BNDES.

Le gouverneur de la Banque, Gustavo Montezanno, a pris cette décision en concertation avec le président du Brésil, Jair Bolsonaro, qui ne minimise plus l'impact du Covid-19 sur son peuple. Le Brésil a enregistré 1 546 cas de contaminations dont 25 décès, soit le pays le plus touché d'Amérique du Sud. « Cela nous inquiète beaucoup. La vie arrive en premier lieu, mais ne pas perdre son travail est également très important », a annoncé Jair Bolsonaro.

- Agora, por vídeoconferência, o Presidente Bolsonaro e o Presidente do @bndes anunciam medidas para a manutenção de empregos:



. Transferência de R$ 20 bilhões da conta PIS/PASEP para o FGTS.

. Refinanciamentos e novas linhas de créditos com recursos na ordem de R$ 35 bilhões. pic.twitter.com/gkNMD5Y2Wl Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 22, 2020