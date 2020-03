En Albanie, les prisonniers les moins dangereux vont être provisoirement libérés

L'Albanie a décidé de libérer provisoirement 600 prisonniers, soit environ 10% de la population carcérale. (Photo d'illustration) GENT SHKULLAKU / AFP

Texte par : Laurent Rouy

L’Albanie, petit pays des Balkans parmi les plus pauvres d'Europe, craint l'accélération de la crise du coronavirus sur son territoire, et ce principalement en raison du mauvais système de santé. Les autorités appellent notamment à libérer les prisonniers les moins dangereux. L'ONU s'exprime dans le même sens et appelle les États à libérer des détenus dans le monde entier pour éviter « une flambée » du virus en prison.