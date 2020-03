Lâché par ses partenaires et par Washington, le gouvernement du Kosovo tombe

Le premier gouvernement du Kosovo sans les anciens guérilleros de l'UCK aura vécu 48 jours. Le cabinet du Premier ministre Albin Kurti, chantre de la lutte contre la corruption et critique du clientélisme politique au Kosovo, est tombé suite au vote d'une motion de censure au Parlement mercredi 25 mars. Le gouvernement était entré en fonction le 3 février.

Albin Kurti aura dirigé le pays pendant 48 jours. Au cours d'un débat-marathon, les deux tiers des députés ont approuvé la motien de censure, qui avait été mise à l'agenda par le principal partenaire de coalition d'Albin Kurti, la Ligue démocratique du Kosovo (LDK, centre droit).

Le gouvernement, avait pourtant suscité un énorme espoir parmi la population, car il excluait pour la première fois des affaires les anciens commandants de la guérilla d'indépendance de 1999, et promettait enfin de prendre la corruption à bras-le-corps. Les deux partenaires de la coalition issue des législatives d'octobre 2019, la Ligue Autodétermination (gauche populiste) d'Albin Kurti et la LDK n'avaient rien en commun, mais avaient été plébiscités en raison de leur rejet du clientélisme.

Le gouvernement Kurti soutenu par l'Union européenne et les Etats-Unis

Arrivées pratiquement à égalité, les deux formations avaient mis 4 mois à s'entendre : un gouvernement attendu par l'Union européenne et Etats-Unis, qui demandait surtout la reprise des négociations entre le Kosovo et la Serbie. Ces négociations avaient été interrompues fin 2018 lorsque le Kosovo avait, par surprise, imposé des sanctions économiques controversées contre les importations serbes.

C'est justement la non-levée de ces sanctions qui cause la chute du gouvernement. Albin Kurti refusait de les annuler malgré les demandes européennes, américaines, mais aussi de la LDK. Washington, exaspérée, avait même suspendu, le 14 mars, 50 millions de dollars d'aides pour le Kosovo, en raison de l'entêtement de Kurti. Pour la LDK, il n'était pas question de fâcher le principal allié international de Pristina.

Un projet d’échange de territoires avec la Serbie soutenu par les États-Unis

Pour le Premier ministre sortant, la chute du gouvernement vise uniquement à relancer ces négociations, et à réactiver un projet d'échange de territoires entre les deux pays. Dans ce scénario, la Serbie récupèrerait le Nord à majorité serbe, contre la reconnaissance définitive du Kosovo.

L'idée d'échanger des territoires, présentée en 2018 par les présidents du Kosovo, Hashim Thaci et de Serbie, Aleksandar Vucic, était critiqué par l'Union européenne, mais pas par les Etats-Unis. Un temps écarté, ce projet est semble-t-il de nouveau d'actualité depuis le début du mois, suite à une visite des deux présidents à Washington. Farouche opposant politique du président Thaci, l'ex-Premier ministre Albin Kurti y est opposé.

La situation tourne donc à l'avantage d'Hashim Thaci. Le président pourrait aussi tenter d'obtenir la proclamation de l'état d'urgence en raison de l'épidémie de Covid-19, ce qui lui donnerait des pouvoirs étendus. Nul doute que Thaci va maintenant relancer l'idée d'un accord final entre Pristina et Belgrade, dont il serait l'un des principaux artisans.

L'autre gagnant de la crise politique au Kosovo est Washington, le président américain Donald Trump n'ayant jamais caché ses ambitions d'arriver à un « deal » entre la Serbie et le Kosovo, et ainsi se targuer d'un succès diplomatique à quelques mois des élections américaines. L'ambassadeur des États-Unis au Kosovo s'est même fendu d'un tweet de félicitations du bon fonctionnement des institutions kosovares, interprété comme un soutien à la motien de censure.

Crise politique et sanitaire

En revanche le Kosovo se retrouve dans une grave crise institutionnelle. Il sera difficile de trouver une nouvelle majorité au Parlement. Pendant ce temps, le cabinet Kurti gèrera les affaires courantes, et pourrait, fort de sa popularité gagnée par les urnes, ralentir de plusieurs mois la formation d'un nouveau gouvernement. Alors que l'épidémie de coronavirus a contaminé 71 personnes, la population se retrouve sans exécutif fort pour gérer la situation.

Enfin l'autre grand perdant de la crise au Kosovo est l'Europe. Paris et Berlin avaient demandé l'ajournement de la motion de censure, sans succès. La rapporteure européenne pour le Kosovo, Viola von Cramon, a qualifié d'incroyable et d'irresponsable la position de l'ambassadeur américain dans la crise, se demandant comment pouvait on se réjouir de l'effondrement d'un gouvernement pendant l'épidémie de coronavirus. Bruxelles pourrait se retrouver mis à l'écart du processus de négociations entre la Serbie et le Kosovo. C'est aussi la première fois que l'UE et les États-Unis ont des positions aussi opposées dans les Balkans.

