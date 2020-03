Un Conseil européen sans véritable réponse face à la crise du coronavirus

La présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, au sommet des dirigeants de l'Union européenne, à Bruxelles, le 18 octobre 2019. REUTERS/Piroschka van de Wouw

Texte par : RFI Suivre

Les 27 dirigeants de l'Union européenne étaient réunis ce jeudi en visio-conférence pour trouver une voix commune et accélérer les mesures, surtout économiques, face au coronavirus qui fait de plus en plus de morts en Europe. Après plus de six heures de discussion, le sursaut des 27 n’est pas intervenu et ce Conseil européen n'apporte pas de véritable réponse, ni d'unité.