Coronavirus: le confinement fait chuter la pollution en Europe et en Chine

En Italie comme en France, en Espagne ou en Chine, le taux de dioxyde d'azote a considérablement baissé à cause du confinement des populations.

L’Agence spatiale européenne vient de publier des images satellites impressionnantes du nord de l’Europe, récoltées grâce au programme européen Copernicus. Ces clichés comparent la qualité de l’air et de l’atmosphère avant et après le confinement lié à la pandémie de Covid-19.

Publicité Lire la suite

Le satellite Sentinelle 5P a observé durant dix jours, du 14 au 25 mars, la France, l’Espagne et le nord de l’Italie. Les images ont été ensuite comparées à celles du mois de mars de l’année dernière.

En 2019, une tache rouge écarlate recouvrait les villes de Paris, Madrid et Milan, entourées d’un large nuage orangé.

Mais en période de confinement, ces taches sont tout juste rosées et beaucoup plus petites. Pour le département de l’Observation de la Terre à l’ESA, c’est le résultat d’une baisse de la circulation automobile, de l’activité de centrales thermiques à combustible, notamment à charbon et un arrêt d’une partie de l’activité industrielle.

Ces images, utilisant les données du satellite Copernicus Sentinel-5P, montrent les concentrations moyennes de dioxyde d'azote du 14 au 25 mars 2020, par rapport aux concentrations moyennes mensuelles de 2019. ESA

Ces données n’ont pas encore été chiffrées, mais Simonetta Cheli, chef stratégique de ce département les rapproche de celles reccueillies par Sentinelle 5P, un peu plus tôt, dans le nord-ouest de la Chine, première région du monde confinée, pour cause de Covid 19 : « On a vu une réduction du dioxyde d’azote en Chine sur la période du début de cette année par rapport à la même période de l’année passée de l’ordre de 20 à 30% ».

Cette tendance à la baisse devrait encore s’accentuer ces prochains jours. Pour l’ESA, ces images alertent bien des effets de l’activité humaine sur la qualité de notre atmosphère. Mais l’agence souligne qu’au terme du confinement, si rien ne change à nos habitudes, il suffirait de quelques semaines pour que les photos satellites révèlent à nouveau des taches écarlates sur nos grandes villes.

NewsletterAvec la Newsletter Quotidienne, retrouvez les infos à la une directement dans votre boite mail S'abonner