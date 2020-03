Pologne: les travailleurs transfrontaliers polonais soumis à une quarantaine

Jusqu’au 11 avril au moins, les plus de 200 000 Polonais travaillant dans les pays alentours devront passer par une quarantaine de deux semaines, dès qu’ils rerentrent sur le sol polonais. ©Tim E White / Getty Images

Texte par : RFI Suivre

À partir de ce vendredi 27 mars et jusqu’au 11 avril au moins, les plus de 200 000 Polonais travaillant dans les pays alentours devront eux aussi passer par une quarantaine de deux semaines dès qu’ils rerentrent sur le sol polonais. Une galère à venir pour les travailleurs transfrontaliers et les entreprises étrangères employant beaucoup de Polonais.