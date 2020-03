Coronavirus: bénédiction «—urbi et orbi—» du pape sur une place saint-Pierre déserte

Le Pape François délivre une prière "urbi et orbi" exceptionnelle devant une Place Saint-Pierre vide, le 27 mars 2020. REUTERS/Yara Nardi

Une bénédiction « urbi et orbi » - à la ville et au monde - exceptionnelle samedi 27 mars au Vatican. Alors qu'elle a lieu d’ordinaire à Noël et à Pâques devant des milliers de fidèles réunis place Saint-Pierre, c’est devant une place déserte que le pape l’a prononcée, lors d’une veillée de prière pour le monde frappé par la pandémie de coronavirus.