Coronavirus: arrêt de toute activité «non essentielle» en Espagne pour deux semaines

À compter de ce lundi et jusqu’au 9 avril, au minimum, l’Espagne va être presque complètement à l’arrêt sur le plan économique, afin d'endiguer la progression de l'épidémie de coronavirus.

Publicité Lire la suite

En vertu d’un nouveau décret-loi du gouvernement de Pedro Sanchez, qui renouvelle et accentue l’état d’urgence décrété il y a 15 jours, l’exécutif prohibe les activités considérées comme non-essentielles à compter de ce lundi.

Cela ne concernera donc pas les secteurs de l'alimentation – aussi bien la production que la distribution – et de la santé, les transports publics, les médias, les banques et une partie de l’administration. Pour le reste, en revanche, c’en est fini pour le moment, ce qui fait que l’immense majorité des entreprises vont cesser de fonctionner.

► À lire aussi : L'achat à la Chine de 640 000 tests défectueux fait scandale en Espagne

Le gouvernement oblige aussi ces dernières à n'avoir recours au chômage technique que lorsque cela est indispensable et à rétribuer tous leurs employés. Si cette mesure draconienne est plutôt bien accueillie par les centrales des travailleurs, ce n’est pas le cas des organisations patronales, qui estiment que le pays pourrait ne pas se relever de ce durcissement d’un point de vue économique.

Le pic de l'épidémie en vue ?

« Nous vivons les heures les plus dures et le plus amères », a déclaré le chef du gouvernement socialiste Pedro Sanchez. Un Pedro sanchez qui justifie ce tour de vis de par le rythme très élevé de la contagion du coronavirus, un rythme de décès et de gens contaminés qui ne cesse d’augmenter ces derniers jours.

Avec 838 morts supplémentaires en 24 heures, le macabre bilan de la pandémie dans le pays atteignait ce dimanche 6 528 morts, selon les chiffres publiés par le ministère de la Santé.

L’obsession ici est de parvenir à ce qu’on appelle le « pico », c’est-à-dire le stade à partir duquel la courbe de la propagation du virus ne peut que s’infléchir. Pour l’heure, ce ne serait le cas que dans seulement sept des dix-sept régions espagnoles.

NewsletterAvec la Newsletter Quotidienne, retrouvez les infos à la une directement dans votre boite mail S'abonner