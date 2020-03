Coronavirus: l’état du monde face à la pandémie le lundi 30 mars

Des agents désinfectent des tentes d'accueil d'urgence à l'hôpital Henri Mondor de Créteil près de Paris le 30 mars 2020.. REUTERS/Benoit Tessier

Texte par : RFI Suivre

Alors que quatre habitants de la planète sur dix sont désormais confinés, l’Allemagne vit dans la crainte d’une récession et les Etats-Unis d’une paralysie. Selon l’AFP, la pandémie a tué plus de 34 000 personnes pour plus de 727 000 cas d’infection officiellement diagnostiqués, dont 400 000 en Europe. En Hongrie, le pouvoir en place a élargi ses pouvoirs.