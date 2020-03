Coronavirus: à Moscou, le confinement débute ce lundi

La Russie prend à son tour des mesures drastiques pour lutter contre le coronavirus. À Moscou et dans sa région, les habitants vont devoir rester confinés chez eux. Jusqu’à présent, seules les personnes âgées de plus de 65 ans étaient concernées par ces mesures de confinement.

Avec notre correspondant à Moscou, Daniel Vallot

Moscou prend conscience tardivement et assez brusquement de la gravité de la situation. La capitale russe a donc décidé de prendre des mesures assez radicales, avec un régime de confinement qui, sur le papier, est particulièrement strict.

Les Moscovites n’auront le droit de sortir de chez eux que pour se rendre au travail, si nécessaire, pour les urgences médicales et pour faire leurs courses. Ils pourront également sortir les poubelles, et promener leur chien mais sur un rayon de 100 mètres uniquement. Pas de possibilité de promenade ou de jogging comme dans d’autres pays.

QR code pour gélocaliser les habitants

Ces mesures de confinement seront contrôlées par un « système intelligent de surveillance », dit le communiqué de la mairie de Moscou, sans donner plus de précision sur ce système. Il pourrait s’agir, selon la presse, d’un QR code, un code barre qui pourra être scanné sur les téléphones des Moscovites, et qui permettra à la police de vérifier leur lieu de résidence. Et de vérifier les éventuelles dérogations qui seront délivrées par les autorités locales.

