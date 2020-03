Coronavirus: les Moscovites appelés à respecter le confinement

Le président Vladimir Poutine a appelé ce lundi 30 mars les Moscovites à respecter le confinement décidé la veille par le maire de la capitale russe pour tenter d'enrayer la progression du Covid-19.

Avec notre correspondant à Moscou, Daniel Vallot

« C'est mon mari qui l'a lu sur Internet. Nous l'avons appris assez tard le soir. » Pour Yelena, la décision est brutale, mais elle n'a rien d'étonnant. Cette habitante de Moscou va donc devoir se confiner et observer les consignes très strictes décidées par les autorités.

« Je peux sortir pour faire mes courses, pour aller à la pharmacie ou dans les magasins les plus proches de notre maison, c'est tout, souligne Yelena. Il me semble que je ne peux pas faire du sport. De plus, je ne peux pas m'éloigner de ma maison de plus de cinq mètres, même pour me balader avec le chien, par exemple. »

Les habitants de la capitale s'attendaient à ces mesures de confinement, car le nombre de cas ne cessait d'augmenter ces derniers jours à Moscou. Certains, comme Nikita, estiment même que cette décision était devenue inéluctable.

« Tout ce la ne fait que commencer »

« Jusqu'à présent, les autorités se contentaient de simples recommandations, remarque Nikita. Mais elles n'étaient pas vraiment respectées par les gens. Or, vu ce qui se passe dans le monde, je pense que cette décision est justifiée. Et malheureusement, tout cela ne fait que commencer. »

Déjà une vingtaine de régions et entités en Russie emboîtent le pas à Moscou, dont Saint-Petersbourg, la deuxième ville du pays.

