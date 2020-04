Coronavirus: l'Italie cherche des solutions pour isoler les malades en convalescence

Des spécialistes de l'armée russe désinfectent une maison de retraite où 35 personnes sont décédées à Albino en Italie le 28 mars 2020. Piero CRUCIATTI / AFP

Texte par : RFI Suivre

Pour désengorger le plus rapidement possible les hôpitaux, en particulier ceux de la Lombardie, nombre de patients Covid-19 en convalescence et ne pouvant s’isoler à domicile sont, en vertu du décret gouvernemental du 23 mars, transférés vers des RSA, autrement dit, des Ephad. Mais cette stratégie menace de contagion les personnes agées qui résident dans ces centres.