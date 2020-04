A la Une: Covid-19 en Serbie, la grande solitude des plus de 65 ans assignés à résidence

Une revue de presse présentée en partenariat avec Le Courrier des Balkans.

Depuis deux semaines, les personnes âgées de plus de 65 ans n’ont plus l’autorisation de sortir en Serbie, pour tenter de limiter la propagation du Covid-19. Dans les immeubles des grandes villes, les difficultés pour s’approvisionner sont nombreuses et la solitude pèse. Dernières infos • Coronavirus dans les Balkans : au Monténégro, sur un pont au-dessus du vide pour apporter de l’aide

Covid-19 en Serbie : l’hôpital public de Voïvodine au bord de l’explosion

Informer sur la gestion de la pandémie et les conditions de travail des soignants relève de l’exploit en Serbie. La journaliste du site indépendant nova.rs, Ana Lalić, en a fait les frais. Son reportage, que nous publions ici en français, lui a valu d’être interpellée par la police pour une garde-à-vue de 48h. Elle a été relâchée ce matin sous pression de l’opinion publique et des associations de défense de la liberté des médias.

Covid-19 en Serbie : les Gastarbeiter de retour au pays, nouveaux moutons noirs

Le coronavirus, double peine pour les réfugiés dans les Balkans

Dans les camps de réfugiés, il n’y a ni eau chaude ni savon, ni même l’espace nécessaire pour respecter les distances de sécurité. Ceux qui ne trouvent pas de place dans ces camps sont condamnés à vivre dans le froid. Dans certaines villes, des supérettes leur refusent même désormais l’entrée.

Dernières infos • Réfugiés Balkans : à Bujanovac, les réfugiés proposent leur aide contre le coronavirus

Croatie : la fermeture des marchés, un désastre pour les petits producteurs

L’épidémie de Covid-19 a forcé les autorités croates à fermer les marchés alimentaires, ce qui remet en cause la survie même des petits producteurs de fromages et légumes. Les associations syndicales demandent une aide d’urgence du gouvernement, alors que la grande distribution, elle, reste ouverte.

Turquie : comment la pandémie va-t-elle affecter l’économie ?

Coronavirus et récession au Monténégro : le gouvernement fait le service minimum

Kosovo : cet inexcusable mépris de la classe politique

La vieille classe politique du Kosovo a commis un acte d’un « mépris inexcusable ». En pleine épidémie de Covid-19, la LDK s’est alliée au PDK pour faire tomber le gouvernement d’Albin Kurti. Le coup de gueule de Besa Luci, la rédactrice en chef de Kosovo 2.0.

Covid-19 au Kosovo : la communauté serbe toujours coupée de Pristina

Le coronavirus ne va pas réunifier le Kosovo. Les institutions sanitaires ne sont pas en mesure de surveiller la propagation de l’épidémie dans les localités serbes du Nord. Les cas de Covid-19 ne sont en effet pas officiellement notifiés à Pristina, mais à Belgrade.

Kosovo : Kurti échange la taxe douanière contre le principe de réciprocité

Le Premier ministre par intérim Albin Kurti a aboli la taxation à 100% sur les produits serbes pour la remplacer par des « mesures graduelles de réciprocité ». Une décision saluée par Bruxelles, mais critiquée par tous les partis d’opposition et par Washington.

Croatie : après le séisme de Zagreb, l’heure des bilans

Frappant Zagreb en pleine pandémie de Covid-19, le séisme du 22 mars a laissé de lourdes séquelles. Au moins 7000 bâtiments sont endommagés, dont des hôpitaux, des musées et des universités. Certains Croates sont réfugiés dans des centres d’hébergement temporaire ou chez des proches, d’autres ont quitté la ville. État des lieux.

Balkans : une région à fort risque sismique

Dans les bidonvilles roms en Serbie et en Bosnie-Herzégovine, la grande peur du coronavirus

Faute de conditions d’hygiène de base, d’accès à l’eau potable et à l’électricité, sans plus de travail ni d’argent, les Roms des bidonvilles vivent dans la peur du Covid-19 et craignent d’être les prochaines victimes d’une catastrophe humanitaire. Reportage à Niš, en Serbie, et dans le district de Brčko, en Bosnie-Herzégovine.

Bosnie-Herzégovine : Alen Šeranić, ce ministre de RS en première ligne contre le coronavirus

Alen Šeranić, le ministre de la Santé de Republika Srpska, est salué pour sa gestion de l’épidémie dans les deux entités, chose unique depuis la fin de la guerre. L’homme réussit à prévenir et à rassurer, au point que certains demandent qu’il soit en charge de la gestion de la crise au niveau national. Portrait.

Bosnie-Herzégovine : l’usine d’armement Igman ou la chronique d’une contamination annoncée

Grèce : le héros de la résistance Manólis Glézos est mort

C’est un symbole de la résistance grecque qui vient de disparaître. Manólis Glézos est décédé ce lundi à Athènes à l’âge de 97 ans. En 1941, il avait décroché le drapeau nazi qui flottait sur l’Acropole d’Athènes. Cofondateur de Syriza, il avait rompu avec Aléxis Tsípras quand celui-ci a accepté les plans d’austérité de l’Eurogroupe.

Une traversée de la Turquie, confinée dans un bus par temps de Covid-19

Quand le premier cas confirmé de Covid-19 a été annoncé en Turquie, je venais d’arriver à Van pour quelques jours de vacances avec une amie. Van se trouve tout à l’est du pays, près des frontières iranienne et arménienne, à plus de 1600 km d’Istanbul où nous habitons. Il a fallu faire la route du retour : 28h, confinées dans un bus. Récit.

