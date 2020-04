Le Portugal régularise temporairement les immigrés en attente de titre de séjour

Le Portugal a décidé de régulariser temporairement les immigrés qui ont entamé leur demande d’autorisation de séjour en raison de la pandémie de coronavirus. Le processus auprès des services d’immigration devra reprendre en juillet. Les associations d’aide aux immigrés restent prudentes.

Avec notre correspondante à Lisbonne, Marie-Line Darcy

Pour les associations d’aide aux immigrés la mesure est un signal très positif. Mais il aurait fallu aller plus loin. « C’est une mesure extraordinaire qui introduit dans le discours politique une population totalement oubliée. En opposition à ce que l’on observe dans les autres pays européens. Mais cette mesure est temporaire et ce n’est pas un titre de séjour », explique Cynthia de Paula, qui dirige la Maison du Brésil.

Avec 150 000 personnes, les Brésiliens constituent la plus grande communauté étrangère du Portugal. La mesure ne fait que repousser le problème. « Pour le moment, c'est super. Mais après ? Parce qu'entre-temps, ces personnes vont faire des demandes d'aides, d'allocations à la sécurité sociale, comme des allocations familiales, des allocations chômage, mais à un moment, on va reprendre leur procédure, donc que fait-on ? On leur coupe leurs appuis ? On va les remettre en situation de fragilité en fait, déplore Aurelie Rosado, juriste à Renovar a Mouraria et qui suit 400 familles.

La régularisation vient combler en partie une injustice. En 2019, l’État n’a redistribué en aide sociale aux immigrés que 96 millions d’euros sur les 750 millions cotisés.

