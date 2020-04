Coronavirus: l'Espagne va prolonger son confinement de deux semaines

L’annonce en a été faite ce samedi par le Premier ministre espagnol : la prolongation pour deux semaines du confinement du pays pour freiner la pandémie de Covid-19. Le Conseil des ministres de mardi prochain sollicitera l'autorisation de la Chambre des députés de poursuivre, pour la deuxième fois, l'état d'alerte.

C’est parce que le confinement porte ses fruits qu’il va être prolongé de 15 jours. En effet, en pourcentage, la hausse du nombre de cas a ralenti progressivement depuis le milieu de la semaine dernière. Et puis, le nombre de morts vient de baisser deux jours de suite après le record de 950 décès en seulement 24 heures. C’était jeudi.

Alors que ses 47 millions de concitoyens sont consignés chez eux sauf – comme c’est le cas en France – pour acheter nourriture et médicaments ou travailler si leur activité est « essentielle » à la nation, Pedro Sanchez, le Premier ministre dresse le bilan : « Nous savons que les trois dernières semaines d'isolement collectif sont en train de porter leurs fruits : stopper la propagation, soigner des malades et sauver des vies. »

En effet, le confinement permet d’étaler l’impact de ce coronavirus. Et donc de gagner un temps précieux. Or, dans cette course contre la montre, il y a un frémissement positif. Les hôpitaux espagnols débordés par l'afflux dans les unités de soins intensifs, commencent à voir légèrement refluer le nombre de malades.

En attendant que cette prolongation du « restez absolument chez vous » permette de contenir le pire, l’Espagne reste le deuxième pays le plus endeuillé au monde – après l'Italie – avec près de 12 000 décès et 125 000 cas confirmés.

