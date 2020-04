Allemagne: des aides publiques pour soutenir les artistes et indépendants

L'Allemagne a mis sur pied un programme massif d'aides à l'économie pour répondre aux conséquences négatives de l'épidémie de Covid-19.

De notre correspondant à Berlin

Assez rapidement, les mesures prévues pour les salariés comme le chômage partiel ou la mise à disposition de liquidités pour des entreprises ont montré leurs limites pour les travailleurs indépendants dont les artistes. Des aides non remboursables pour ces catégories ont donc été mise en place pour répondre rapidement à leurs besoins. La capitale allemande où ces personnes sont nombreuses a été particulièrement active.

L’administration berlinoise a pourtant mauvaise presse. Il faut des semaines pour obtenir un rendez-vous pour des démarches basiques, des chantiers sont commencés et n’en finissent plus, sans parler du nouveau grand aéroport attendu depuis des années. Les artistes, graphistes, traducteurs et autres travailleurs indépendants confrontés à une perte plus ou moins totale de leurs recettes à cause de l’épidémie de Covid-19 broyaient déjà du noir.

Mais la ville de Berlin a réagi vite et mis sur pied un fonds d’aide pour leur permettre de survivre pendant quelques semaines. Dans une ville peu industrielle où 11% sont indépendants soit plus qu’ailleurs dans le pays, c’est aussi un peu de l’attractivité de la ville qui est en jeu. Le serveur de la banque publique IBB a été pris d’assaut par des dizaines de milliers de personnes qui ont dû prendre leur mal en patience. Mais quand leur dossier a été rempli, l’argent est arrivé parfois en 24 heures sur leur compte, permettant à beaucoup de souffler. 150 000 demandes ont été satisfaites et 1,3 milliard d’euros versés aux artistes et autres travailleurs indépendants.

D’autres régions ont aussi mis en place des aides similaires qui ne devront pas être remboursées. L’État fédéral a aussi lancé un programme accessible pour ces personnes.

