Coronavirus: les unités de thérapie intensive italiennes un peu moins sous pression

L’Italie enregistre une baisse inédite des hospitalisations dans les unités de thérapie intensive. Le nombre de patients est repassé sous la barre des 4000. Mais pas question d’assouplir les mesures de confinement qui sont prolongées au moins jusqu’ au 14 avril.

De notre correspondante à Rome,

Moins de patients en thérapie intensive en Italie, cela signifie avant tout moins de pression dans les hôpitaux, en particulier ceux de Lombardie. Mais le nombre de cas positifs enregistrés continue d’augmenter de 3 à 4%, selon les jours et la quantité de tests de dépistage effectués.

Et c’est la raison pour laquelle les autorités multiplient les appels au respect scrupuleux du confinement et, en cas de sortie, des distances de sécurité entre les personnes. « Sans ces restrictions , nous aurions déjà comptabilisé au moins 30 000 morts de plus », affirme le professeur Franco Locatelli, président du Conseil supérieur de la santé.

Des mesures ultérieurement renforcées par deux régions, la Lombardie et la Vénétie dont les gouverneurs imposent le port d’un masque de protection ou au moins d’une écharpe couvrant le visage jusqu’aux yeux, pour les habitants qui font leurs courses ou promènent leur chien autour du pâté de maisons, les balades étant interdites.

À ce jour, l'Italie compte 124 632 cas avérés de coronavirus et parmi ces derniers 15 362 décès dont près de la moitié en Lombardie.

