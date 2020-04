[EN IMAGES] Coronavirus: à Naples, les paniers de la solidarité et de la résilience

À Naples, la solidarité n'est pas un vain mot. Et qui est déjà allé dans cette région pauvre du sud de l'Italie l'a forcément expérimentée. En pleine pandémie, les Napolitains n'oublient pas qu'avant toute chose, il faut manger à sa faim, malgré l'absence de travail, malgré la solitude de certains. Attachés à des cordes, des paniers en osier remplis de nourriture offrent à ceux qui en ont besoin la possibilité de manger gratuitement.

« Ceux qui peuvent donnent et ceux qui ne peuvent plus se servent », c'est le principe de cette banque alimentaire improvisée qui s'est mise en place dans le quartier populaire de Naples. Une manière aussi de dire que si on n'a pour le moment pas de vaccin pour combattre le coronavirus, si on se sent démunis, il nous reste le coeur et la solidarité pour continuer à vivre. Une formidable leçon de résilience pour cette ville du sud de l'Italie, qui compte 200 morts à peu près.

Naples est l'une des villes les plus pauvres d'Italie et le travail au noir y est très important. Mais faute d'activités, beaucoup de familles n'ont plus de revenus et n'ont donc plus de quoi assurer leurs besoins essentiels. Les habitants se sentent donc unis, devant faire face ensemble.

Angelo Picone, est le président d'une association d'artistes de rue, très impliquée dans la vie associative napolitaine. C'est lui qui a mis cette formidable chaîne d'entraide en branle. Il a expliqué à l'AFP s'être inspiré d'un médecin de la ville du début du XXe siècle, Giuseppe Moscati, depuis béatisé, qui tendait son chapeau en fin de consultation. Les patients qui avaient de l'argent payaient, ceux qui n'en avaient pas prenaient. Une remise au goût du jour donc. Tout comme le café suspendu, une tradition qui permet au consommateur qui le souhaite d'offrir à son prochain un café gratuit, le tout dans l'anonymat le plus complet.

